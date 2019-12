Rafael Nadal: "Todo el mundo es batible y yo también porque me considero normal y corriente"

Rafael Nadal analiza como le ha ido en 2019, en donde ha sumado dos 'Grand Slams' llegando a un total de 19 y se queda a uno del tenista que mas tiene, Roger Feder.

En el Open de Australia, podría igual a Roger Federer con 20 'Grand Slams' y comenta que no le importaría que le den el cartel al mejor tenista de la historia y que para el ya es una satisfacción formar parte de la historia del deporte español.

Nadal analiza en 'MARCA' el apoyo que recibe en todo momento de los aficionados al deporte, sobre todo en Mallorca, su ciudad natal. "He tenido mucha suerte, a veces es mas importante el cariño que ganar. Eso quiere decir que las cosas se han hecho bien en la pista y fuera de ella", explica el mallorquín. También se caracteriza por luchar cada partido hasta el final. "Siempre puedes hacer un poco más. No quiero quedarme con la insatisfacción de no haber luchado hasta el final".

Ha hecho historia en París convirtiéndose en campeón del Roland Garros 12 veces de sus 15 participaciones, siendo el tenista que mas veces ha conquistado la tierra batida. "La imbatibilidad no es un factor humano. El factor humano es ser imperfecto y la imbatibilidad es la perfección. Todo el mundo es batible y yo también porque me considero normal y corriente, a pesar de haber hecho cosas especiales en una pista de tenis", analiza Rafa sobre la importancia que le da al factor humano en el deporte.

Considera que la vida personal es mucho mas importante que la deportiva. Afirma no tener miedo ni al halago ni a la crítica, se considera una persona muy equilibrada y que se toma ambas cosas con naturalidad. Explica que cuando las cosas le van bien se dice: "No te eleves campeón porque tranquilo que te van a bajar rápido más pronto que tarde".

El manacorí explica lo orgulloso que se siente del crecimiento de Rafael Nadal Academy. "Llevamos años trabajando con mas de 300 trabajadores dando el mejor servicio y que la gente se vaya con un buen recuerdo", analiza Nadal. Destaca la satisfacción de tener un museo en la escuela de tenis en el que grandes deportistas hayan cedido objetos para exponer, a parte de los suyos. "No es un museo particular mio, yo siempre quise huir de eso. Quería hacer algo del mundo del deporte", comenta el tenista.