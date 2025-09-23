Carlos Gimeno, primer español en subirse al podio de la general del Red Bull Cliff Diving

Carlos Gimeno ha firmado una temporada histórica en el Red Bull Cliff Diving 2025 la competición que reúne a los mejores clavadistas del mundo en cuatro parajes inigualables: El Nido (Filipinas), Polignano (Italia), Mostar (Bosnia-Herzegovina) y Boston (Estados Unidos). El saltador grancanario, que ganó en Polignano a Mare, ha logrado finalizar tercero en la clasificación general.

Gimeno, que en 2023 se convirtió en el primer español que ganaba una prueba de las series mundiales, se quedó solo a dos puntos del segundo clasificado, el rumano Constantin Popovici. Con ese tercer puesto, además de hacer historia para esta modalidad a nivel nacional, se aseguró una plaza permanente para la temporada 2026.

"He terminado tercero del mundo y no es nada fácil en este deporte, el nivel competitivo es muy grande. Voy a celebrarlo porque es todo un logro", aseguraba Carlos Gimeno tras la prueba celebrada en Boston y en la que finalizó cuarto.

El francés Gary Hunt se proclamó campeón del Red Bull Cliff Diving por undécima vez, una gesta que agiganta su leyenda en este deporte, a pesar de terminar séptimo en la parada de Boston. El veterano de 41 años, que regresaba tras un parón, se convirtió en el primer 'wildcard' masculino de la historia en ganar el título.

En categoría femenina, la australiana Rhiannan Iffland volvió a demostrar su dominio absoluto, sumando un nuevo triunfo en Boston para cerrar la temporada con otra actuación perfecta y poner el broche de oro a su noveno título consecutivo. Su compatriota Simone Leathead y la estadounidense Kaylea Arnett completaron el podio en la clasificación general.

