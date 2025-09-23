Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra

Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso cuando rescataba heridos

Juan Luis Amador Matías, natural de Albacete, participaba con el ejército ucraniano en una misión de recuperación de heridos cuando fue alcanzado por el disparo de un dron ruso.

Escombros cerca de un edificio residencial da&ntilde;ado tras ser alcanzado por un dron en Odesa, Ucrania

Escombros cerca de un edificio residencial dañado tras ser alcanzado por un dron en Odesa, UcraniaEFE

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Un voluntario español ha fallecido en Ucrania tras ser alcanzado por los disparos de un dron ruso cuando ejercía labores de recuperación de heridos junto con el ejército ucraniano.

Se trata de Juan Luis Amador Matías, quien trabajaba en misiones con el ejército ucraniano tratando de reducir la ofensiva rusa y ayudando a los heridos a recuperarse.

Paco Núñez, presidente del PP en Castilla-La Mancha, ha confirmado la trise noticia en redes sociales, donde ha querido agradecer la labor del militar y enviar un mensaje de cariño a la familia. El fallecimiento del militar español se produjo el pasado domingo.

"Recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, de Villapalacios, mientras rescataba heridos en Ucrania. Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados", escribía en 'X' el líder popular en Castilla-La Mancha.

El alcalde de Villapalacios, José Pajares, ha confirmado que el fallecido llevaba varios meses como voluntario en el ejército ucraniano, informando de que en el momento del ataque se encontraba rescatando a personas heridas por la guerra.

El alcalde ha asegurado que se está intentando agilizar las gestiones necesarias para poder repatriar el cuerpo del voluntario español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Francia reconoce en la ONU el Estado de Palestina

Presidente francés, Emmanuel Macron

Publicidad

Mundo

Ataques israelíes en la zona Rimal de la ciudad de Gaza

Guerra de Israel en Gaza, en directo: El plan para el "día después" que exige la unificación territorial y el desarme de Hamás

Jessica Brady murió de un cáncer terminal que no fue diagnosticado a tiempo

Inglaterra impone "la regla de Jess" a los médicos de familia ¿En qué consiste?

Escombros cerca de un edificio residencial dañado tras ser alcanzado por un dron en Odesa, Ucrania

Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso cuando rescataba heridos

Sarah Ferguson cae en desgracia por el Caso Epstein
Caso Epstein

Sarah Ferguson cae en desgracia por el Caso Epstein: las organizaciones con las que estaba vinculada la expulsan

Un coche de la Policía australiana
Nueva Zelanda

Condenada una madre por asesinar a sus dos hijos y ocultar sus cuerpos en maletas durante años

Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown)
México

Torturan y asesinan a B King y DJ Regio Clown, dos artistas colombianos que se encontraban de gira por México

Ambos jóvenes llevaban desparecidos casi una semana, este lunes se les ha encontrado sin vida a las afueras de la Ciudad de México.

El presentador Jimmy Kimmel
EEUU

El programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse después de que lo cancelaran por sus comentarios sobre Kirk

El show del cómico Jimmy Kimmel se reincorporará este martes a la programación, anuncia Disney.

Trump sobre paracetamol

Donald Trump pide que no se tome paracetamol al vincularlo con el autismo: "Tomar Tylenol no es bueno, ¿de acuerdo?"

Vista de la entrada al aeropuerto de Copenhague, Dinamarca

El aeropuerto de Copenhague, obligado a cerrar varias horas por la presencia de drones

Palestinos desplazados internos evacúan una zona atacada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza

Hamás pide a Trump un alto el fuego en Gaza a cambio de liberar a la mitad de los rehenes

Publicidad