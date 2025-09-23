Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso cuando rescataba heridos

Un voluntario español ha fallecido en Ucrania tras ser alcanzado por los disparos de un dron ruso cuando ejercía labores de recuperación de heridos junto con el ejército ucraniano.

Se trata de Juan Luis Amador Matías, quien trabajaba en misiones con el ejército ucraniano tratando de reducir la ofensiva rusa y ayudando a los heridos a recuperarse.

Paco Núñez, presidente del PP en Castilla-La Mancha, ha confirmado la trise noticia en redes sociales, donde ha querido agradecer la labor del militar y enviar un mensaje de cariño a la familia. El fallecimiento del militar español se produjo el pasado domingo.

"Recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, de Villapalacios, mientras rescataba heridos en Ucrania. Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados", escribía en 'X' el líder popular en Castilla-La Mancha.

El alcalde de Villapalacios, José Pajares, ha confirmado que el fallecido llevaba varios meses como voluntario en el ejército ucraniano, informando de que en el momento del ataque se encontraba rescatando a personas heridas por la guerra.

El alcalde ha asegurado que se está intentando agilizar las gestiones necesarias para poder repatriar el cuerpo del voluntario español.

