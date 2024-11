Rafa Nadal: "No estoy aquí para retirarme, estoy para ayudar al equipo a ganar"

Rafa Nadal afronta desde este martes su último torneo como jugador profesional, las finales de la Copa Davis esperan al ganador de 22 grand slam y el manacorí sabe que lo importante es el equipo y que España pueda pelear por su séptima 'Ensaladera', por lo que "las emociones son para el final, mientras tanto hay que estar centrado en lo que hay que hacer".

"Me siento bien, llevo pensándolo bastante tiempo. He intentado darme una oportunidad y lo decidí con el tiempo. Estoy disfrutando la semana, no pongo mucha atención en eso de la retirada. Será un gran cambio en mi vida después de esta semana. Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí. Si estoy en la pista espero controlar las emociones. No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar. Es mi última semana en una competición de equipo y lo más importante es ayudar al equipo. Las emociones llegarán al final. Antes y después estaré centrado en lo que tengo que hacer", señaló Rafa Nadal en rueda de prensa junto al resto del equipo español de Copa Davis.

Respecto a la posibilidad de jugar un partido individual este martes ante Países Bajos, Rafa Nadal seguró que es tarea de David Ferrer decidir quién debe jugar.

"Eso es una pregunta para el capitán, no para mí. Intento trabajar todo lo duro que pueda, así durante el último mes y medio. Al no competir muy a menudo es un poco más difícil mantener el nivel de modo constante. La mejoría está ahí cada día. Tenemos un gran equipo, todos estos jugadores han tenido una gran temporada en el circuito, así que es tarea del capitán decidir qué es lo mejor para el equipo", señaló el ganador de 14 Roland Garros.

Rafa Nadal explicó que no existen las despedidas ideales y que no es un hecho que le preocupe.

"No hay finales ideales. Los finales de película son solamente pasar las películas americanas. No es algo que me preocupe en ese sentido. Mi despedida va a ser la que va a ser. Lo que quiero es que el equipo sea competitivo y que pueda ganar la Copa Davis. Mi gran despedida sería una alegría de ganar con todos. No sé cómo responder o no. No sé si jugaré o no algún partido. He jugado muy poco durante los últimos tiempos. En cuanto a la presencia de Roger, no sé si vendrá Federer aquí. Lo va a intentar, pero tiene una agenda muy apretada", aclaró Nadal.

El manacorí insistió en que él se ha preparado al máximo para jugar la Copa Davis y que ahora es Ferrer quien debe decidir.

"Voy a intentar prepararme al máximo. El resto son especulaciones. Será lo que será. Si yo soy el que está en la pista, lo haré con la máxima ilusión y determinación. Todo lo demás es trabajo de David, que tomará las decisiones que considere mejor al equipo. Estamos acostumbrados en este mundo. En el fútbol se ve, cuando pones a un jugador o a otro, se notan los cambios. El deporte muchas veces no es matemáticas y no se puede predecir lo que ocurra. Voy a disfrutar al máximo tanto dentro de la pista como si me toca estar fuera. Es una competición difícil por el formato y por la pista que es. Se decidirá por pequeños detalles", analizó Nadal.

"Si pudiera, seguiría jugando al tenis, pero..."

El manacorí habló sobre su debate interno sobre si seguir o no en el tenis y su decisión final de colgar la raqueta este año.

"Lo estoy viviendo (mi retirada) con normalidad. Creo que soy una persona bastante sensible, pero creo que he sido alguien capaz de relativizar las cosas. Creo que la vida sigue y todos los jugadores pasan por este proceso de su retirada. Soy uno más que va a hacer un cambio en su vida. Disfrutar del deporte de otra forma. No he terminado quemado del tenis como otra gente. Si pudiera, seguiría jugando al tenis, pero es que no tengo el nivel de entrenar de la forma que me compense a nivel personal. Habiendo consultado con todas las personas que quieren lo mejor para mí, tomé la decisión de retirarme. Hace un año dije que no quería retirarme en una sala de prensa. Por eso fui a la operación. No ha ido lo mejor que podía haber ido. Por eso he decidido retirarme. Dije que lo normal era retirarse en 2024. Creo que es realmente lo que tenía que hacer y sé que he hecho todo lo que debía. Aceptarlo como tal y que no sea ningún tipo de drama. He hecho ese último esfuerzo que requería la situación. Tomé la decisión y al final tuve que decir hasta aquí", explicó Nadal.

Las lesiones han lastrado a Rafa Nadal a lo largo de su exitosa carrera, pero la que sufrió en el Open de Australia 2023 fue diferente al resto.

"Ahora, si tengo que hacer una explicación de todo lo que ha sido mi lucha contra mi cuerpo, durará un poco más que esta rueda de prensa. Yo he tenido varios episodios en mi carrera que han complicado mi actividad, pero los he ido superando. Cuando me rompí en Australia me tuve que operar de la cadera, y ahí siento que no he vuelto a poder competir con la libertad que he competido en la mayoría de ocasiones. Todos estos problemas de mi carrera han ido encontrando una solución o me han dado ventanas de poder jugar sin limitación, después quizás volvían y por eso he parado tanto, pero podía hacerlo con relativa normalidad. En esta última siento que no puedo hacerlo de manera continuada, no me da ventanas de entrenamientos y competición para poder estar al 100%. Esa es una, tengo otras tantas que no se han ido, y es un cóctel que hace que, como le pasó a mucha otra gente, se tenga que acabar. Lo veo como algo normal para alguien que lleva trabajando desde que tengo siete años, es el desgaste propio de una carrera larga", admitió Nadal.

Rafa Nadal, ganador de cinco Copa Davis, sabe lo que supone esta competición y el hecho de jugar por España.

"El sentimiento de jugar con tu país es algo increíble. El 90% de mi carrera he estado con Ferrer, Moyá, ahora Carlos Alcaraz... Son 20 años compitiendo en esta Copa Davis con diferentes relaciones. Al final tienes una familia. Cualquiera puede ganar o perder, pero intentaremos hacer las cosas fáciles al resto, disfrutar y superar los malos momentos, porque aquí te puedes ayudar en un equipo dentro de un deporte que acostumbra a ser individual", reconoce el tenista balear.

"No me preocupa el siguiente paso de mi vida"

Por último, Nadal reflexionó sobre su retirada y la nueva vida al margen del circuito y la competición.

"No me preocupa el siguiente paso de mi vida, he tenido momentos en los que no he podido jugar al tenis por las lesiones. Ahora es un enfoque diferente. Es aceptar el desafío de un cambio importante en mi vida. Hay que aceptar el proceso. No sé si difícil, pero diferente, y hay que respetar el proceso. Probablemente lo que más echaré de menos será la sensación de la competición, salir a pista y ver a los fans en grandes partidos. Al final es la adrenalina que sientes durante, antes y después de los partidos. Tendré cosas que me hagan feliz y me den otros sentimientos, pero esta adrenalina es difícil de encontrar fuera del deporte profesional", admite Nadal.

"¿Mi retirada? No fue por otra lesión. Las cosas por las que he pasado, el año pasado y otras que he tenido, me han hecho sentir que no puedo ser lo suficientemente competitivo y disfrutar a diario, ser competitivo al nivel más alto. La pregunta a mí mismo es que podía seguir un año más, pero por qué. Despedirme en cada torneo, no tengo ese ego. Es algo que llevo pensando mucho tiempo, y hoy no tiene sentido seguir sabiendo que no tengo la oportunidad real de ser competitivo como me gustaría porque mi cuerpo no puede serlo", señaló el manacorí.

"La despedida no tiene por qué generar ninguna importancia. No hace falta comparar. Estamos aquí para competir, todo lo demás no nos tiene que distraer para conseguir el mejor resultado posible. Despedida va a haberla, todo tiene un principio y un final. Estoy convencido de que, a día de hoy, en la cabeza de todos lo importante es la Copa Davis. Cuando tenga que ser la despedida se hará y se acabará una época para mí. Han sido muchos años que he compartido con ellos, pero también me pasa a mí cuando veo a algún deportista al que estoy acostumbrado a ver cada fin de semana por la tele, no deja de ser parte de tu vida. Entiendo que mucha gente ha crecido viéndome, es algo que es parte de la vida misma y que ha sucedido con todos. En este momento me toca a mí, a vivirlo de la mejor manera posible, sin ningún exceso de nada", concluyó Nadal.

Carlos Alcaraz: "Va a ser muy especial para mí y para todo el mundo"

El número 1 del equipo español, Carlos Alcaraz, habló en rueda de prensa sobre lo que supone jugar junto a Rafa Nadal y admitió que compartir el doble con el balear en los JJOO fue "un sueño".

"Para mí, era un sueño jugar con Rafa, y el dobles fue muy especial. Representar a España en la Davis, estar con él, compartir muchos momentos con él en su último rato en pista, va a ser muy especial para mí y para todo el mundo. Ahora intento sentirlo natural, veremos mañana, las emociones estarán ahí. No quiero poner expectativas en ello, solo ir y sentirlo. Estoy muy seguro de que para todos será un partido emotivo. Me siento muy afortunado de vivir con él en la pista, me hubiese encantado haber compartido mucho más, pero me quedo con todo los momentos con él", admitió el tenista murciano.

Respecto al resfriado que lastró su rendimiento en Turín, Carlos Alcaraz apuntó a que aunque aún persiste ha podido entrenar con normalidad.

"Sigo un poco resfriado en los últimos días, he podido entrenar normal, sintiéndome muy bien, veremos los próximos días. Casi me he olvidado del resfriado, estoy casi al 100%, o muchísimo mejor de lo que estaba en Turín. Entrené, me sentí bien en la pista, hoy en el entreno veré cómo me siento, seguramente bien en el tema del resfriado, y preparado para empezar la competición", explicó Carlos Alcaraz.

