Copa Davis 2024: Calendario, horarios y dónde ver los partidos de España

La Final a 8 de la Copa Davis2024 echará el telón a la temporada tenística y lo hará en el pabellón Martín Carpena de Málaga, sin billetes desde hace semanas para ver a España en su intento de lograr la séptima 'Ensaladera' de su historia, tras lograr alzar el título en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. También será la última vez en la que Rafa Nadal, ganador de 22 grand slam -entre ellos 14 Roland Garros-, juegue un torneo como tenista profesional.

Ocho son los países presentes en las Finales de la Copa Davis 2024: Italia, Argentina, Estados Unidos, Australia, Alemania, Canadá, Países Bajos y España. El formato consiste en una eliminatoria de cuartos de final, unas semifinales y la gran final. La competición arrancará el martes 19 de noviembre y la final se disputará el domingo 24 de noviembre.

David Ferrer, capitán del equipo español, se ha llevado a Málaga a cinco tenistas: Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers. España disputará su eliminatoria de cuartos ante Países Bajos y el ganador de ese duelo se enfrentará en semifinales ante el ganador del Alemania - Canadá.

En el otro lado del cuadro Italia se enfrentará a Argentina y Estados Unidos a Australia. Cada eliminatoria cuenta con dos partidos individuales y, si fuera necesario, un partido de dobles. La eliminatoria de cuartos de final entre Países Bajos y España se jugará el martes 19 de noviembre a partir de las 17:00 horas (horario peninsular). Todavía se desconocen a los tenista elegidos por Ferrer para disputar los dos individuales y el dobles.

Lo que sí parece seguro es que Tallon Grieskpoor y Botic Van de Zandschulp serán los elegidos por parte del equipo neerlandés para jugar los individuales, mientras que está por ver el tenista que acompaña a Wesley Koolhof en el dobles.

El miércoles 20 de noviembre se jugará el Alemania vs Canadá a partir de las 12:00 horas. Los otros dos duelos de cuartos de final de la Copa Davis 2024 se disputarán el jueves 21 de noviembre: Estados Unidos vs Australia (10:00 horas) y Argentina vs Italia (17:00 horas).

El viernes 22 de noviembre se disputará la primera semifinal de la Copa Davis 2024 (17:00 horas) entre los ganadores del Países Bajos vs España y Alemania vs Canadá. El sábado 23 de noviembre se jugará la segunda semifinal entre los ganadores del Italia vs Argentina y Estados Unidos vs Australia.

La gran final de la Copa Davis 2024 se jugará el domingo 24 de noviembre a partir de las 16:00 horas (horario peninsular).

Jannik Sinner, reciente ganador de las Nitto ATP Finals y número 1 del mundo, liderará al equipo italiano,; mientras que Taylor Fritz, Tommy Paul y Ben Shelton son las grandes estrellas del equipo estadounidense. Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry son los tenistas a seguir por parte de Argentina.

Calendario Finales Copa Davis 2024

Cuartos de final

Martes 19 de noviembre: Holanda - España (17:00 horas).

Miércoles 20 de noviembre: Alemania - Canadá (12:00 horas).

Jueves 21 de noviembre: EE.UU. - Australia (10:00 horas).

Jueves 21 de noviembre: Italia - Argentina (17:00 horas).

Semifinales

Viernes 22 de noviembre (17:00 horas).

Sábado 23 de noviembre (13:00 horas).

Final

Domingo, 24 de noviembre (16:00 horas).

Dónde ver las Finales Copa Davis 2024

