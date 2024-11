Brutal homenaje de Nike a Rafa Nadal: cambia su logo y emite este espectacular vídeo

A unas horas del adiós de Rafa Nadal del tenis en la Copa Davis 2024, Nike ha querido rendir su particular homenaje al ganador de 22 grand slam y que durante dos décadas ha cimentado un legado eterno en el deporte mundial. La multinacional estadounidense, que ha patrocinado al tenista español durante toda su carrera, ha lanzado un espectacular vídeo en sus redes sociales en homenaje al campeón de 14 Roland Garros y 92 títulos ATP.

"Nadie ha dado más por su deporte ni lo ha dejado todo en la cancha cada vez. @RafaelNadal, nos mostraste lo que se necesita para ser el mejor. Solo hace falta darlo todo", señala el texto que acompaña al vídeo de un minuto de duración. En esos 60 segundos se puede ver al tenista balear peinando una pista de tierra batida, una secuencia que se intercala con una serie de golpes de Rafa Nadal. Al vídeo le pone voz el mismísimo Phil Knight, fundador de Nike y amigo del tenista español.

"Cuando todo se calme, sabrás que has dado más que nadie. Persiguió cada juego, golpe, punto y puso todo en juego para obtener una victoria más. No una vez, sino cada segundo, minuto, hora, día de tu vida. Grandeza", señala Phil Knight.

Nike también ha cambiado su icónico logo en las redes sociales, sustituyéndolo por 'toro' de de Rafa Nadal.

Emotiva carta de Federer a Nadal

No es el único homenaje que ha recibido Rafa Nadal antes de su despedida en Málaga. Roger Federer, uno de sus mayores rivales y amigo, le ha escrito una carta abierta en sus redes sociales en el que destaca el legado del español en el tenis y en la carrera del propio jugador de Basilea.

"Mientras te preparas para graduarte del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de emocionarme. Empecemos por lo obvio: me ganaste... mucho. Más de lo que yo logré ganarte. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En arcilla, sentí que estaba entrando en tu patio interior, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego, incluso llegando tan lejos como para cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando alguna ventaja", señala Federer.

Babolat, la marca de raquetas que ha usado Rafa Nadal a lo largo de su exitosa carrera, también ha querido tener un detalle con el manacorí y ha fabricado un bolsa especial para el español, con un lema que resume parte de la grandeza del ganador de 22 grand slam: "1.250 raquetas Babolat, cero raquetas rotas", se puede leer en uno de los laterales de la bolsa de raquetas.

