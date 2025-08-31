El tremendo enfado de Fernando Alonso con Aston Martin en Zandvoort: "Haced algo, siempre me metéis en jo**** tráfico"

Zandvoort fue una escabechina de favoritos y un dolor de cabeza para Fernando Alonso, que puntuó (8º y salió décimo) pero que terminó enfadado con su equipo por la estrategia, la pasividad y el hecho de que Stroll, saliendo último, cruzara la línea de meta en séptima posición: "Algo realmente diferente hicimos con mi estrategia para acabar tan mal", dijo al micrófono de DAZN.

Aston Martin salva los muebles de" milagro"

El fin de semana para Aston Martin fue una montaña rusa, comenzó con la expectación por las nubles tras el ritmazo en las dos primeras sesiones de libres, decayó tras la mediocre qualy del sábado (Stroll último y Alonso décimo) y llegó a ser un desastre durante la carrera con ambos pilotos fuera de los puntos. Al final, el resultado conjunto fue positivo: Lance 7º y Fernando 8º. Pero en lo individual y centrándonos en el asturiano, el objetivo y la forma de llegar a él eran bien distintos: "Ha sido una carrera con muy mala suerte y a la vez un pequeño milagro", dijo tras la carrera.

Enfado de Alonso con Aston: "Haced algo, siempre me metéis en tráfico"

Alonso perdió tres posiciones en parrilla y sufrió la mala fortuna de los dos primeros Safety Car, los cuales aparecieron en escena justo cuando acababa de pasar por boxes. Paradas gratis para todos menos para 'Magic'. Sin embargo, el enfado del español durante la prueba iba más centrado en los ingenieros y estrategas de Aston Martin: "¿El balance? No tengo ni p*** idea, siempre me metéis en jodi** tráfico... Hagamos un undercut a esta gente (Bearman, Gasly, Tsunoda...), no sé, haced algo", dijo por radio muy enfadado cuando se vio enfrascado en un tren de DRS que le tenía completamente bloqueado.

El enfado de Alonso tuvo su reacción inmediata en el garaje -no por iniciativa del equipo- y le pararon por segunda vez con el objetivo de salir del tráfico. ¿El problema? Que se puso a la cola, recortó en apenas unas vueltas los 10 segundos respecto al penúltimo (Hulkenberg) pero una vez llegó a él y pese a tener unas gomas completamente nuevas tardó un mundo en adelantarle debido al eterno tren de DRS. Tiró de experiencia, decisión y bravura para pasar a cuatro coches justo antes del penúltimo Safety, el cuál no le vendría tan mal y le dejaría en zona de puntos para la recta final.

Stroll, con más puntos pese a estar 0-15 abajo en qualy

No obstante, el último coche de seguridad (abandono de Norris) le dejó a merced de sus rivales al tener las gomas más viejas y no poder parar para guardar la posición. Le pasaron Bearman con medios nuevos y su compañero Stroll con duros nuevos. No lo hizo Tsunoda porque los blandos se le vinieron abajo pronto... En un circuito donde el Aston Martin apuntaba a un top 6, Fernando terminó siendo octavo y eso que abandonaron tres de los mejores coches y a Antonelli le metieron 15 segundos de penalización. Y, otro día más y sin saber muy bien cómo, Stroll (salió último) terminó por delante y sigue con más puntos que Alonso en el Mundial pese a no haberle ganado ni una sola vez en clasificación (0-15). Eso sí, la diferencia es mínima (32 de Lance por 30 de Fernando).

