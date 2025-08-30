Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Atlético tampoco levanta cabeza en Mendizorroza y sigue sin ganar en esta Liga (1-1)

Los colchoneros tampoco ganan al Alavés y solo suman dos de los nueve primeros puntos en LaLiga EA Sports.

Griezmann se lamenta tras una ocasi&oacute;n perdida ante el Alav&eacute;s

Griezmann se lamenta tras una ocasión perdida ante el AlavésEFE

Con apenas tres jornadas disputadas todo apunta a que el Atlético de Madrid ya está empezando a decir adiós a la Liga. Es pronto, muy pronto para cualquier conclusión, pero los de Simeone volvieron a estancarse esta tarde de sábado en Mendizorroza. El Alavés se hizo fuerte en casa y desesperó a un Atleti que sigue sin saber lo que es ganar en este inicio de campeonato después de su derrota en Cornellá y su empate ante el Elche en el Metropolitano.

Dos puntos de nueve

Tres partidos, nueve puntos en juego y solo dos ha podido sumar el conjunto madrileño en un comienzo aciago de Liga que a algunos recuerda al de 1999-2000, el año en el que precisamente bajó a Segunda División y perdió sus tres primeros duelos.

Esta tarde tampoco pudo sumar la victoria ante un Alavés que se recompuso rápidamente del gol inicial de Simeone (7') y que encontró premio desde los 11 metros de mano de Carlos Vicente. Además, por tercer encuentro consecutivo, el Atleti comenzó marcando y terminó cediendo puntos tras encajar un tanto en todos los partidos (Espanyol, Elche y Alavés).

Puede ponerse a 7 de Barça y Madrid

La esencia de Simeone ya no existe. Las porterías a cero brillan por su ausencia y en todos los encuentros se repiten los mismos errores, un juego previsible y demasiados centros laterales buscando a un Sörloth al que los centrales ya fijan con varios defensores. Para colmo, Griezmann tampoco ayuda (dio un palo en el 76') y Julián Álvarez parece haber perdido cierta chispa: "Confío en mis jugadores pero no tuvimos la contundencia que hay que tener para ganar los partidos", explicó el Cholo tras el duelo.

El Atleti se irá al parón de selecciones sin una victoria y pudiéndose alejar a 7 puntos de Barça y Madrid en el caso de que ambos ganen sus partidos de la jornada 3.

Por otra parte, el partido tuvo que detenerse en la segunda parte durante 15 minutos por un problema médico de un aficionado que tuvo que ser trasladado en camilla a un hospital cercano.

