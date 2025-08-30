Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Aston Martin se diluye el sábado: Alonso es décimo y Stroll se estrella contra el muro

La escudería británica se queda a medio camino en la clasificación después de un desafortunado accidente de Stroll y un décimo de Alonso que sabe a poco. Piastri vuelve a batir a Norris y Hajdar, cuarto.

Fernando Alonso en la clasificaci&oacute;n del GP de los Pa&iacute;ses Bajos

Fernando Alonso en la clasificación del GP de los Países BajosGetty

Publicidad

Se acabó el verano y en la Fórmula 1 nada ha cambiado. Oscar Piastri se llevó en Zandvoort la quinta pole de la temporada, justo por delante de su compañero y rival en el Mundial (Norris, 2º), y un Verstappen que exprimió el Red Bull para dejarlo en el tercer escalón.

RB sorprende y Ferrari sigue en tierra de nadie

Los RB fueron la gran sorpresa del día, Hajdar fue cuarto y Lawson octavo justo por delante de los dos pilotos españoles: Sainz 9º y Alonso 10º. Los Ferrari volvieron a quedarse en tierra de nadie (6º y 7º) en una sesión en la que la mayoría de pilotos estuvieron en menos de un segundo de diferencia.

Accidente de Stroll y agridulce décimo de Alonso

No obstante, en un fin de semana que pintaba más que bien para Aston Martin, Lance Stroll apenas tardó unos segundos en estrellar el monoplaza en su primera vuelta de clasificación. El canadiense tocó la hierba con la rueda delantera izquierda y terminó chocando contra las protecciones dejando el coche completamente inservible. Este pasado viernes 'voló' tanto en Libres 1 como en Libres 2, pero a la hora de la verdad cometió un error imperdonable que le podrá haber costado al equipo un puñado de puntos. Junto a él cayeron los dos Haas (Ocon y Bearman), Hulkenberg y Colapinto.

La igualdad volvió a reinar en Q2, donde los 15 coches estuvieron comprimidos en apenas 7 décimas, Sainz y Alonso consiguieron entrar en la última sesión -Fernando en el último intento- y la sorpresa se la llevó Antonelli, que no pudo pasar el corte junto a Bortoleto, Gasly, Albon y Tsunoda.

Piastri siempre tiene más

Nunca hubo lucha alguna por la pole, un día más nadie pudo aguantar el envite a los dos de casi siempre, Norris y Piastri. Esta vez cayó del lado del australiano, que durante todo el fin de semana siempre estuvo un paso por detrás de Lando pero a la hora de la verdad siempre se saca de la chistera un par de décimas que tienen a su compañero completamente desquiciado.

En clave española, Sainz superó a su compañero y partirá noveno pero Alonso, en el que muchos tenían esperanzas de un posible top 5 o 6, 'solo' pudo ser décimo tras verse superado por McLaren, Ferrari y, lo que nadie esperaba, ambos RB (Hajdar y Lawson). La buena noticia es que ha pisado la Q3 en siete de los últimos nueve Grandes Premios.

Parrilla del GP de los Países Bajos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Sorteo Champions League fase liga 2025-26: Rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Trofeo de la Champions League en el Forum Grimaldi

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso en la clasificación del GP de los Países Bajos

Aston Martin se diluye el sábado: Alonso es décimo y Stroll se estrella contra el muro

Sergio Ramos en su canción titulada 'Cibeles'

Sergio Ramos sorprende al mundo anunciando su primera canción en solitario: "Y tú lo sabes, Cibeles"

Balón de la Champions League 2025-2026

Calendario completo de los equipos españoles en la Champions League 2025-2026: fechas y horarios

Kylian Mbappé y Vinícius Jr en el duelo ante Osasuna
LaLiga EA Sports

Real Madrid - Mallorca: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Carlos Alcaraz en el US Open
US Open

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Día, horario y dónde ver el partido de octavos del US Open

Carlos Alcaraz en el US Open ante Darderi
US Open

Alcaraz aplasta a Darderi y ya está en octavos: "Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York"

El murciano superó con contundencia a Luciano Darderi en el US Open y dejó buenas sensaciones pese a un leve susto en la rodilla. Próximo rival, el francés Arthur Rinderknech.

Desde Pelé hasta Messi pasando por Maradona y Cruyff, así es el museo del fútbol en Madrid
Fútbol

De Pelé a Messi pasando por Maradona y Cruyff, así es el museo del fútbol en Madrid

La experiencia inmersiva en el centro de Madrid cuenta con numerosos artículos relacionados con la historia del deporte rey desde sus comienzos hasta la actualidad.

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"

Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos

Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos

Luis de la Fuente en rueda de prensa

De la Fuente defiende la 'corona' de Lamine Yamal: "Fue ponerse una chistera de mago"

Publicidad