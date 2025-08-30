Aston Martin se diluye el sábado: Alonso es décimo y Stroll se estrella contra el muro

Se acabó el verano y en la Fórmula 1 nada ha cambiado. Oscar Piastri se llevó en Zandvoort la quinta pole de la temporada, justo por delante de su compañero y rival en el Mundial (Norris, 2º), y un Verstappen que exprimió el Red Bull para dejarlo en el tercer escalón.

RB sorprende y Ferrari sigue en tierra de nadie

Los RB fueron la gran sorpresa del día, Hajdar fue cuarto y Lawson octavo justo por delante de los dos pilotos españoles: Sainz 9º y Alonso 10º. Los Ferrari volvieron a quedarse en tierra de nadie (6º y 7º) en una sesión en la que la mayoría de pilotos estuvieron en menos de un segundo de diferencia.

Accidente de Stroll y agridulce décimo de Alonso

No obstante, en un fin de semana que pintaba más que bien para Aston Martin, Lance Stroll apenas tardó unos segundos en estrellar el monoplaza en su primera vuelta de clasificación. El canadiense tocó la hierba con la rueda delantera izquierda y terminó chocando contra las protecciones dejando el coche completamente inservible. Este pasado viernes 'voló' tanto en Libres 1 como en Libres 2, pero a la hora de la verdad cometió un error imperdonable que le podrá haber costado al equipo un puñado de puntos. Junto a él cayeron los dos Haas (Ocon y Bearman), Hulkenberg y Colapinto.

La igualdad volvió a reinar en Q2, donde los 15 coches estuvieron comprimidos en apenas 7 décimas, Sainz y Alonso consiguieron entrar en la última sesión -Fernando en el último intento- y la sorpresa se la llevó Antonelli, que no pudo pasar el corte junto a Bortoleto, Gasly, Albon y Tsunoda.

Piastri siempre tiene más

Nunca hubo lucha alguna por la pole, un día más nadie pudo aguantar el envite a los dos de casi siempre, Norris y Piastri. Esta vez cayó del lado del australiano, que durante todo el fin de semana siempre estuvo un paso por detrás de Lando pero a la hora de la verdad siempre se saca de la chistera un par de décimas que tienen a su compañero completamente desquiciado.

En clave española, Sainz superó a su compañero y partirá noveno pero Alonso, en el que muchos tenían esperanzas de un posible top 5 o 6, 'solo' pudo ser décimo tras verse superado por McLaren, Ferrari y, lo que nadie esperaba, ambos RB (Hajdar y Lawson). La buena noticia es que ha pisado la Q3 en siete de los últimos nueve Grandes Premios.

Parrilla del GP de los Países Bajos

