Sergio Ramos

Sergio Ramos sorprende al mundo anunciando su primera canción en solitario: "Y tú lo sabes, Cibeles"

El deportista de 39 años ha producido e interpretado una canción dirigida a su exitoso periplo en el Real Madrid. Se estrenará este domingo.

Sergio Ramos en su canción titulada 'Cibeles'@SergioRamos

Sergio Ramos se fue del Real Madrid, pero el Real Madrid no se fue de Sergio Ramos. El experimentado defensa camero ha sorprendido a sus fans publicando en sus redes sociales los primeros segundos de una canción que se estrenará este domingo 31 de agosto y que se titula 'Cibeles'.

'Cibeles', así son los 14 primeros segundos de la canción

"Y tú lo sabes, Cibeles", es la única frase que se puede escuchar en los 14 segundos de videoclip que el futbolista andaluz. Lógicamente, Ramos ha disparado la expectación de sus seguidores y de otros miles de personas que se han sorprendido de esta noticia.

"¿Quién dejó que mi cabra se dedicara a cantar?"

"Serás más grande que Bad Bunny", "¿Quién dejó que mi cabra se dedicara a cantar?", "Aún no la he visto y de pensar en lo que veré, ya se me ponen los pelos de punta", "me imagino una mezcla entre Omar montes y JC Reyes", "Cuéntame lo que sabe la Cibeles capi que tu sabes mucho de eso (espero que sea algo serio)", decían algunos de los usuarios que han comentado la publicación.

Pese a que solo se conocen unos segundos de la canción, el tema de esta parece estar claro, un homenaje y un recuerdo de sus años en el Real Madrid, donde se consagró como uno de los mejores futbolistas de su historia, teniendo el momento más importante de su carrera en la final de la Champions 2014, donde marcó el gol del empate en el 92:48 que a la postre le valdría a los blancos la décima Champions League.

El propio futbolista también ha promocionado el lanzamiento de su single en las redes sociales, donde además ha mostrado que habrá merchandising, como por ejemplo termos de bebida.

¿Inicio como solista?

Parece que este tema marca el inicio como solista de Sergio Ramos en el mundo de la música, un arte que siempre le ha interesado y en el que ya había hecho sus primeros pinitos. No obstante, el de Camas no ha dejado de lado el fútbol ya que está dando los últimos coletazos de su carrera en el Club de Fútbol Monterrey, equipo mexicano de la primera división.

Desde Pelé hasta Messi pasando por Maradona y Cruyff, así es el museo del fútbol en Madrid

