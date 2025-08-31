Encuentran dos cadáveres en la casa de Mazarrón donde buscaban a dos ecuatorianos desaparecidos

Después de cuatro meses de búsqueda e incertidumbre, la Guardia Civil ha encontrado restos humanos ocultos en una vivienda de la urbanización Camposol, en Marzarrón (Murcia), en el marco de la invertigación por la desaparición de José Patricio ChangoHeredia, de 43 años y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32. Ambos eran ciudadanos ecuatorianos que compartían casa y trabajo en la Región de Murcia, mientras sus familias permanecían en su país de origen.

Ambos desaparecieron el mismo día en el mes de abril, tras terminar su jornada laboral. Desde entonces, no hubo señales claras de su paradero, a pesar de los esfuerzos de los investigadores y de la presión ejercida por sus allegados.

El caso, que desde un primer momento fue tratado como una desaparición inquietante, ha dado un giro crucial tras el hallazgo de los cadáveres ocultos en una especie de zulo, dentro de la vivienda que compartían.

Las autoridades han llevado a cabo la detención de un hombre con el que los desaparecidos solo se habían cruzado de manera coyuntural y con el que no tenían contacto.

Horas de registro

Este viernes, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con una orden judicial en mano, procedieron a registrar el domicilio en Camposol, la urbanización donde residían los desaparecidos.

Tras horas de minucioso trabajo dentro y fuera de la vivienda, los especialistas en Criminalística localizaron un compartimento oculto donde se encontraban los cuerpos, presumiblemente de José Patricio y Edwin Guillermo. Aunque aún falta la confirmación oficial mediante análisis forenses, todo apunta a que se trata de los dos amigos ecuatorianos.

Los técnicos recogieron diversas muestras en el lugar, que serán enviadas a laboratorio para su análisis. También se retiraron objetos personales, entre ellos los pasaportes de ambos hombres, que habían sido encontrados por el propietario de la vivienda semanas después de la desaparición pero que, según contaron los familiares, no estaban allí cuando los agentes hicieron una primera inspección.

Investigación previa

Los dos varones fueron vistos con vida por última vez el 16 de abril, cuando las cámaras de seguridad de la gasolinera de Camposol los captaron a las 19:30 horas. En la grabación se observa cómo dejan las herramientas en un trastero antes de subir al coche de Chango. Fue precisamente la familia de este quien dio la voz de alarma al no poder contactar con él.

Desde que se denunció la desaparición, los investigadores tomaron declaración a familiares, compañeros de trabajo y conocidos de los dos amigos. Además, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad y exploraron zonas cercanas, incluyendo pozos y áreas rurales, sin éxito. En las primeras semanas, se emplearon drones, perros y helicópteros, pero el rastreo no ofreció pistas concluyentes.

Días después de que se perdiera el rastro de ambos hombres, se localizó en Murcia el coche de José Patricio. En su interior viajaban tres personas, y el vehículo fue inspeccionado en profundidad por los especialistas en búsqueda de restos biológicos u otros indicios relevantes.

Allegados de los desaparecidos señalaron desde el principio que ambos hombres habían tenido una pelea meses atrás en un bar, presuntamente con otros ciudadanos sudamericanos, y que desde entonces temían por su seguridad. Estos testimonios llevaron a considerar la posibilidad de que su desaparición estuviera relacionada con ese altercado.

A medida que pasaban las semanas sin avances, los familiares comenzaron a expresar públicamente su frustración. En varias ocasiones manifestaron su percepción de que la investigación no estaba recibiendo la prioridad necesaria. En junio, organizaron una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Totana, municipio donde residen varios de los allegados, para exigir justicia y mantener viva la atención mediática sobre el caso. Aunque nunca perdieron la esperanza, los familiares eran conscientes de que el paso del tiempo jugaba en su contra. Con el hallazgo de los cuerpos, las esperanzas de encontrar a José Patricio y Edwin Guillermo con vida se han desvanecido.

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte

El caso sigue abierto y bajo secreto de sumario. Las autoridades ahora centran sus esfuerzos en esclarecer las circunstancias de la muerte de los dos hombres y en identificar a los posibles responsables. El hallazgo de los cuerpos representa un avance decisivo, pero también abre nuevos interrogantes sobre quién, cómo y por qué acabó con la vida de estos dos trabajadores ecuatorianos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com