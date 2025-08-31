Drama de Norris en Zandvoort: el McLaren le deja tirado a falta de 7 vueltas en otra victoria de Piastri

Oscar Piastri ha podido asestar en Zandvoort el golpe definitivo al Mundial tras ganar su séptima carrera de la temporada y verse completamente beneficiado por el abandono de Norris, 2º, a falta de siete vueltas para el final. El británico sufrió un problema de fiabilidad cuando marchaba en segundo lugar y, a falta de nueve carreras, ya son 34 puntos los que le distancian de su compañero de equipo. Hajdar fue otro de los protagonistas del día al firmar el primer podio de su carrera en uno de los momentos más surrealistas de la temporada. Verstappen, siempre atento, 2º.

Tres Safety y otro día negro para Ferrari

Una carrera que fue de menos a más y en la que vimos tres Safety Car, un Virtual y los abandonos de ambos Ferrari, primero Hamilton al perder el coche en la curva tres y más tarde Leclerc tras una imprudencia de Antonelli, que terminó siendo 16º. Otro día negro en Maranello, uno más, nada cambia y ya no es solo Lewis el que parece maldito, esta vez también le tocó a Charles, que una vez se bajó del coche prefirió quedarse como espectador a volver a su garaje.

Los últimos fueron los primeros

En la locura de Zandvoort los últimos fueron los 'primeros', Bearman y Stroll fueron dos de los grandes beneficiados de una estrategia acertada y muchos golpes de suerte, partieron desde la cola de la parrilla y finalizaron sexto y séptimo respectivamente. Octavo fue Fernando Alonso, que tuvo sus más y sus menos con la estrategia de sus ingenieros y que pese a que el primer Safety le perjudicó, el tercero y último le metió en la zona de puntos, y eso que perdió posiciones con los mencionados Bearman y Stroll, los cuales tenían gomas más nuevas. Fernando, por su parte, salió décimo, llegó a estar último y finalmente sumó cuatro puntos que pudieron ser más, pero también menos.

El que tuvo un día para olvidar fue su compatriota Carlos Sainz, que entre una cosa y otra no consigue enlazar dos carreras positivas. Hoy tuvo sus más y sus menos con Lawson, su Williams salió dañado, recibió una sanción de 10 segundos que tildó de "surrealista" y finalizó fuera de los puntos.

Parrilla del GP de Países Bajos

