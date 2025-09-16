Paula Badosa: "Tengo la tendencia a ser autodestructiva y a ver siempre lo negativo"

Paula Badosa regresa a las pistas tras estar fuera de la competición desde Wimbledon, donde perdió ante la británica Boulter en tres sets. Una lesión en el poas ha tenido a la exnúmero 2 del mundo fuera de las pistas desde el 30 de junio, pero Badosa regresa para disputar la Billie Jean King Cup. La ganadora de cuatro títulos de la WTA y que alcanzó el segundo puesto del ranking en 2022 ha charlado con Alex Corretja en El Larguero de la Cadena Ser y ha admitido los problemas mentales que le han acompañado a lo largo de su carrera.

Y es que Corretja realizó una reflexión sobre él mismo cuando estaba en activo para tratar de subrayar el gran nivel de la jugadora española.

"Sabes que te tengo mucho cariño y respeto. Me encanta que te veas jugar en vídeos porque te voy a decir una cosa, y eso que yo ya hace muchos años que me retiré, yo cuando veo imágenes mías pienso 'ostras, jugaba bien'. Y en aquel momento probablemente no eran tan consciente, porque estás metido en tu burbuja con tus paranoias. Que si la derecha, que si el saque, que si no me muevo de esta forma... En cambio, cuando tú te veas en algún vídeo, contra jugadoras en algún partido de los buenos, te va a ayudar a decir 'soy buena, lo he de creer'. Y eso yo creo que va a ser positivo para lo que dices, para ver qué cosas haces bien y qué cosas crees que puedes mejorar", reflexionó el extenista española.

Paula Badosa agradeció a Corretja esas palabras y admitió que muchas veces ha sido "autodestructiva", algo que no le ha ayudado a progresar y crecer durante su carrera en el tenis.

"Me encanta que digas eso porque yo creo que todos, pero como ahora estoy hablando un poco más de mí, tengo la tendencia a ser autodestructiva y a ver siempre lo negativo. Gano un partido bueno... 'es lo normal' y cuando pierdes es '¿qué ha pasado?' Y siempre estás tirándote abajo", admitió Paula Badosa en El Larguero.

"Sí que este tiempo, también supongo que trabajando mucho lo que estábamos diciendo antes de la parte mental y aprender a valorar, creo que ha hecho que yo también me vea como eso: 'hago muchas cosas bien'. En este tiempo he tratado de recuperarme como persona, pero también como tenista intentar no perder esa confianza... Yo ahora, obviamente, no tengo la misma confianza que cuando tengo una dinámica buena", explicó la tenista española.

"Me quiero retirar sabiendo que he dado el cien por cien en todo"

Paula Badosa también habló sobre el momento de la retirada del tenis y apuntó que "me quiero retirar sabiendo que he dado el cien por cien en todo, que no me pueda arrepentir de nada".

"Traté de llevarle la contraria a los médicos. Siempre he dicho que me quiero retirar sabiendo que he dado el cien por cien en todo, que no me pueda arrepentir de nada. Si con la espalda tengo que apretar, lo haré y buscaré todas las soluciones. Volveremos a levantarnos y a salir de ello. El llevar la contraria forma parte de mi gen competitivo", indicó Paula Badosa.

"Quiero jugar muchos más años, aunque no sé los que serán. Mínimo, cuatro años más, así que solo pido tener ahora un año constante. Con eso quiero conseguir estar arriba y tengo fe para ello. Me da un poco de pena que me hayan parado las lesiones porque mentalmente me veo en el mejor momento de mi carrera. Con los años vas madurando y mejorando, así que si me respetan las lesiones, la combinación de ambas cosas haría que tuviera más opciones", concluye Paula Badosa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com