El Barcelona - Getafe se jugará en el Estadio Johan Cruyff

El FC Barcelona ha hecho oficial este martes que su partido ante el Getafe, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se jugará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga, del domingo 21 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Getafe, se disputará en el Estadio Johan Cruyff. El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou", informa el club azulgrana en un comunicado.

De esta forma, el Barça volverá a jugar en el Estadio Johan Cruyff, como ya ocurrió el pasado domingo ante el Valencia. El recinto ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper cuenta un aforo de 6.000 espectadores.

Como sucedió el Valencia CF, las entradas para el partido contra el Getafe estarán disponibles para los 16.151 socios y socias con abono para las dos temporadas 2023/24 y 2024/25 en Montjuïc, pero tendrán preferencia aquellos que no pudieron asistir al pasado partido de la jornada 4 de LaLiga.

De este modo, quienes no resultaron agraciados en el sorteo de entradas y no pudieron comprar en el período posterior de venta dispondrán de una preferencia de 24 horas para adquirir las entradas para este partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com