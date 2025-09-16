Balón Oro 2025
Balón Oro 2025: día, hora, palmarés y todos los nominados
Consulta todos los detalles de la 69ª edición del Balón de Oro: día, hora, lugar y nominados.
París ya se prepara para albergar la gala de la 69ª edición del Balón de Oro, una cita siempre marcada en rojo en el calendario anual de deporte y que todos los amantes del fútbol esperan para saber quién es el mejor jugador del mundo. El año pasado fue Rodri, centrocampista del Manchester City, el galardonado con el premio individual más prestigioso y codiciado del deporte rey. La edición de este año se presenta muy abierta y con Ousmanne Dembélé como el principal candidato a hacerse con el premio. Y es que 'El Mosquito' lo ha ganado todo con el PSG en una temporada histórica con el club parisino (campeón de la Ligue 1, la Champions, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa).
Entre los 30 finalistas al Balón de Oro 2025 hay tres españoles: Fabián Ruiz (PSG), Pedri (Barcelona) y Lamine Yamal (Barcelona). Los 30 nominados al Balón de Oro 2025 son los siguientes:
- Ousmane Dembélé (PSG/Francia)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Desiré Doué (PSG/Francia)
- Denzel Dumfries (Inter/Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Viktor Gyokeres (Sporting CP-Arsenal/Suecia)
- Achraf Hakimi (PSG/Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia)
- Robert Lewandoswki (Barcelona/Polonia)
- Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia)
- Scott McTominay (Napoli/Escocia)
- Nuno Mendes (PSG/Portugal)
- Joao Neves ((PSG/Portugal)
- Michael Olise (Bayern Múnich/Francia)
- Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)
- Pedri (Barcelona/España)
- Raphinha (Barcelona//Brasil)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Fabián Ruiz (PSG/España)
- Mohamed Salah (Liverpool/Egipto)
- Virgil Van Dijk (Liverpool/Países Bajos)
- Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (PSG/Portugal)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen-Liverpool/Alemania)
- Lamine Yamal (Barcelona/España)
En la categoría femenina, hay seis futbolistas españolas: Aitana Bonmatí -actual Balón de Oro-, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putellas. Los últimos cuatro Balones de Oro han ido a parar a dos jugadores españolas: Aitana Bonmatí (2023 y 2024) y Alexia Putellas (2021 y 2022).
Las 30 nominadas al Balón de Oro 2025 son las siguientes:
- Sandy Baltimore (Chelsea/Francia)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia)
- Aitana Bonmatí (Barcelona/España)
- Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
- Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania)
- Mariona Caldentey (Arsenal/España)
- Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit/Italia)
- Steph Catley (Arsenal/Australia)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haití)
- Emily Fox (Arsenal/EE.UU.)
- Cristiana Girelli (Juventus/Italia)
- Esther González (Gotham FC/España)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca)
- Patri Guijarro (Barcelona/España)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
- Lindsey Heaps (Lyon/EE.UU.)
- Chloe Kelly (Manchester City-Arsenal/Inglaterra)
- Frida Leonhardsen‑Maanum (Arsenal/Noruega)
- Marta (Orlando Pride / Brasil)
- Clara Mateo (París FC/Francia)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polonia)
- Claudia Pina (Barcelona/España)
- Alexia Putellas (Barcelona/España)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
Los periodistas que votan en el Balón de Oro tendrán en cuenta el desempeño de los futbolistas desde el 1 de agosto de 2024 y hasta el 31 de julio de 2025.
¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?
Al margen del Balón de Oro en categoría masculina y femenina, France Football entregará los siguientes premios en la gala del próximo lunes 22 de septiembre en París:
- Trofeo Yashin masculino y femenino (mejor portero / a)
- Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximo/a goleador / a)
- Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejor entrenador / a )
- Trofeo Kopa masculino y femenino (mejor jugador / a joven)
- Club del Año masculino y femenino
- Premio Sócrates
Palmarés Balón de Oro
Lionel Messi es el jugador con más Balones de Oro, un total de ocho (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), mientras que Cristiano Ronaldo es el segundo en el palmarés, con cinco galardones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).
Michel Platini, Johan Cruyff y Maro van Basten lo ganaron en tres ocasiones, mientras que Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazario, Alfredo di Stéfano, Kevin Kegan y Karl-Heinz Rummenigge cuentan con dos Balones de Oro cada uno de ellos.
1956: Stanley Matthews
1957: Alfredo Di Stéfano
1958: Raymond Kopa
1959: Alfredo Di Stéfano
1960: Luis Suárez
1961: Omar Sívori
1962: Josef Masopust
1963: Lev Yashin
1964: Denis Law
1965: Eusébio da Silva
1966: Bobby Charlton
1967: Flórian Albert
1968: George Best
1969: Gianni Rivera
1970: Gerd Müller
1971: Johan Cruyff
1972: Franz Beckenbauer
1973: Johan Cruyff
1974: Johan Cruyff
1975: Oleg Blojín
1976: Franz Beckenbauer
1977: Allan Simonsen
1978: Kevin Keegan
1979: Kevin Keegan
1980: Karl-Heinz Rummenigge
1981: Karl-Heinz Rummenigge
1982: Paolo Rossi
1983: Michel Platini
1984: Michel Platini
1985: Michel Platini
1986: Igor Belánov
1987: Ruud Gullit
1988: Marco van Basten
1989: Marco van Basten
1990: Lothar Matthäus
1991: Jean-Pierre Papin
1992: Marco van Basten
1993: Roberto Baggio
1994: Hristo Stoichkov
1995: George Weah
1996: Matthias Sammer
1997: Ronaldo Nazário
1998: Zinedine Zidane
1999: Rivaldo
2000: Luís Figo
2001: Michael Owen
2002: Ronaldo Nazário
2003: Pavel Nedved
2004: Andriy Shevchenko
2005: Ronaldinho
2006: Fabio Cannavaro
2007: Kaká
2008: Cristiano Ronaldo
2009: Lionel Messi
2010: Lionel Messi
2011: Lionel Messi
2012: Lionel Messi
2013: Cristiano Ronaldo
2014: Cristiano Ronaldo
2015: Lionel Messi
2016: Cristiano Ronaldo
2017: Cristiano Ronaldo
2018: Luka Modrić
2019: Lionel Messi
2021: Lionel Messi
2022: Karim Benzema
2023: Lionel Messi
2024: Rodri Hernández
En la categoría femenina Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son las dos únicas futbolistas con dos balones de oro. La noruega Ada Hegerberg ganó en 2018 y Megan Rapinoe se hizo con el Balón de Oro en 2019.
2018: Ada Hegerberg
2019: Megan Rapinoe
2021: Alexia Putellas
2022: Alexia Putellas
2023: Aitana Bonmatí
2024: Aitana Bonmatí
Día y hora de la ceremonia del Balón de Oro 2025
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París.
La gala del Balón de Oro 2025 se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de los ganadores y todo lo que ocurra en París.
