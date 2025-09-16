Balón Oro 2025: día, hora, palmarés y todos los nominados

París ya se prepara para albergar la gala de la 69ª edición del Balón de Oro, una cita siempre marcada en rojo en el calendario anual de deporte y que todos los amantes del fútbol esperan para saber quién es el mejor jugador del mundo. El año pasado fue Rodri, centrocampista del Manchester City, el galardonado con el premio individual más prestigioso y codiciado del deporte rey. La edición de este año se presenta muy abierta y con Ousmanne Dembélé como el principal candidato a hacerse con el premio. Y es que 'El Mosquito' lo ha ganado todo con el PSG en una temporada histórica con el club parisino (campeón de la Ligue 1, la Champions, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa).

Entre los 30 finalistas al Balón de Oro 2025 hay tres españoles: Fabián Ruiz (PSG), Pedri (Barcelona) y Lamine Yamal (Barcelona). Los 30 nominados al Balón de Oro 2025 son los siguientes:

- Ousmane Dembélé (PSG/Francia)

- Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia)

- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

- Desiré Doué (PSG/Francia)

- Denzel Dumfries (Inter/Países Bajos)

- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guinea)

- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

- Viktor Gyokeres (Sporting CP-Arsenal/Suecia)

- Achraf Hakimi (PSG/Marruecos)

- Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)

- Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia)

- Robert Lewandoswki (Barcelona/Polonia)

- Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)

- Lautaro Martínez (Inter/Argentina)

- Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia)

- Scott McTominay (Napoli/Escocia)

- Nuno Mendes (PSG/Portugal)

- Joao Neves ((PSG/Portugal)

- Michael Olise (Bayern Múnich/Francia)

- Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

- Pedri (Barcelona/España)

- Raphinha (Barcelona//Brasil)

- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

- Fabián Ruiz (PSG/España)

- Mohamed Salah (Liverpool/Egipto)

- Virgil Van Dijk (Liverpool/Países Bajos)

- Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)

- Vitinha (PSG/Portugal)

- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen-Liverpool/Alemania)

- Lamine Yamal (Barcelona/España)

En la categoría femenina, hay seis futbolistas españolas: Aitana Bonmatí -actual Balón de Oro-, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putellas. Los últimos cuatro Balones de Oro han ido a parar a dos jugadores españolas: Aitana Bonmatí (2023 y 2024) y Alexia Putellas (2021 y 2022).

Las 30 nominadas al Balón de Oro 2025 son las siguientes:

- Sandy Baltimore (Chelsea/Francia)

- Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia)

- Aitana Bonmatí (Barcelona/España)

- Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)

- Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania)

- Mariona Caldentey (Arsenal/España)

- Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit/Italia)

- Steph Catley (Arsenal/Australia)

- Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)

- Melchie Dumornay (Lyon/Haití)

- Emily Fox (Arsenal/EE.UU.)

- Cristiana Girelli (Juventus/Italia)

- Esther González (Gotham FC/España)

- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)

- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

- Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca)

- Patri Guijarro (Barcelona/España)

- Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)

- Lindsey Heaps (Lyon/EE.UU.)

- Chloe Kelly (Manchester City-Arsenal/Inglaterra)

- Frida Leonhardsen‑Maanum (Arsenal/Noruega)

- Marta (Orlando Pride / Brasil)

- Clara Mateo (París FC/Francia)

- Ewa Pajor (Barcelona/Polonia)

- Claudia Pina (Barcelona/España)

- Alexia Putellas (Barcelona/España)

- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)

- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia)

- Caroline Weir (Real Madrid/Escocia)

- Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)

Los periodistas que votan en el Balón de Oro tendrán en cuenta el desempeño de los futbolistas desde el 1 de agosto de 2024 y hasta el 31 de julio de 2025.

¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Al margen del Balón de Oro en categoría masculina y femenina, France Football entregará los siguientes premios en la gala del próximo lunes 22 de septiembre en París:

- Trofeo Yashin masculino y femenino (mejor portero / a)

- Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximo/a goleador / a)

- Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejor entrenador / a )

- Trofeo Kopa masculino y femenino (mejor jugador / a joven)

- Club del Año masculino y femenino

- Premio Sócrates

Palmarés Balón de Oro

Lionel Messi es el jugador con más Balones de Oro, un total de ocho (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), mientras que Cristiano Ronaldo es el segundo en el palmarés, con cinco galardones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

Michel Platini, Johan Cruyff y Maro van Basten lo ganaron en tres ocasiones, mientras que Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazario, Alfredo di Stéfano, Kevin Kegan y Karl-Heinz Rummenigge cuentan con dos Balones de Oro cada uno de ellos.

1956: Stanley Matthews

1957: Alfredo Di Stéfano

1958: Raymond Kopa

1959: Alfredo Di Stéfano

1960: Luis Suárez

1961: Omar Sívori

1962: Josef Masopust

1963: Lev Yashin

1964: Denis Law

1965: Eusébio da Silva

1966: Bobby Charlton

1967: Flórian Albert

1968: George Best

1969: Gianni Rivera

1970: Gerd Müller

1971: Johan Cruyff

1972: Franz Beckenbauer

1973: Johan Cruyff

1974: Johan Cruyff

1975: Oleg Blojín

1976: Franz Beckenbauer

1977: Allan Simonsen

1978: Kevin Keegan

1979: Kevin Keegan

1980: Karl-Heinz Rummenigge

1981: Karl-Heinz Rummenigge

1982: Paolo Rossi

1983: Michel Platini

1984: Michel Platini

1985: Michel Platini

1986: Igor Belánov

1987: Ruud Gullit

1988: Marco van Basten

1989: Marco van Basten

1990: Lothar Matthäus

1991: Jean-Pierre Papin

1992: Marco van Basten

1993: Roberto Baggio

1994: Hristo Stoichkov

1995: George Weah

1996: Matthias Sammer

1997: Ronaldo Nazário

1998: Zinedine Zidane

1999: Rivaldo

2000: Luís Figo

2001: Michael Owen

2002: Ronaldo Nazário

2003: Pavel Nedved

2004: Andriy Shevchenko

2005: Ronaldinho

2006: Fabio Cannavaro

2007: Kaká

2008: Cristiano Ronaldo

2009: Lionel Messi

2010: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2012: Lionel Messi

2013: Cristiano Ronaldo

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modrić

2019: Lionel Messi

2021: Lionel Messi

2022: Karim Benzema

2023: Lionel Messi

2024: Rodri Hernández

En la categoría femenina Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son las dos únicas futbolistas con dos balones de oro. La noruega Ada Hegerberg ganó en 2018 y Megan Rapinoe se hizo con el Balón de Oro en 2019.

2018: Ada Hegerberg

2019: Megan Rapinoe

2021: Alexia Putellas

2022: Alexia Putellas

2023: Aitana Bonmatí

2024: Aitana Bonmatí

Día y hora de la ceremonia del Balón de Oro 2025

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París.

La gala del Balón de Oro 2025 se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de los ganadores y todo lo que ocurra en París.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com