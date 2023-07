Paula Badosa dice adiós a Wimbledon tras retirarse ante Kostyuk en el segundo set

Paula Badosa ha dicho adiós a Wimbledon tras no tener más remedio que retirarse en pleno segundo set ante la ucraniana Marta Kostyuk por un problema físico.

La española perdió 6-2 el primer set y enseguida pidió un tiempo médico por dolencias en la espalda, lugar en el que sufrió la última lesión que le ha tenido apartada del circuito casi dos meses. Tras el breve tratamiento decidió comenzar el segundo parcial pero nada más encajar el break en el primer juego decidió darle la mano a su rival y retirarse del partido.

Con la baja de Badosa el cuadro femenino se queda sin representantes españolas en tan solo cinco días de competición.

Se resiente de su última lesión en la espalda

Fue a finales de mayo cuando Paula sufrió otra grave lesión que le impidió estar en Roland Garros, perderse casi dos meses de competición y llegar más que justa a Wimbledon: "Cuando todo parecía que volvía a estar bien, malas noticias otra vez justo antes de empezar un Grand Slam. En el torneo de Roma me hice una fractura de estrés en la columna vertebral. Ha sido una noticia muy dura después del inicio de año tan difícil con las lesiones", dijo la nacida en Nueva York anunciando su última lesión.

Desde entonces, los plazos de recuperación se han cumplido pero ha querido forzar más de la cuenta para no perderse el tercer Gran Slam consecutivo y ha terminado pagándolo caro y recayendo de la lesión. Al menos pudo vencer a Alison Riske en su debut en el torneo inglés pero apenas ha durado una hora en la pista este viernes.

La pesadilla empezó en enero

Y es que la pesadilla no empezó en mayo sino que lo hizo a comienzos de año cuando se lesionó el muslo derecho y también tuvo que retirarse del Open de Australia: "Malas noticias… Durante el partido de cuartos de final de Adelaida me hice daño y después de los resultados de las pruebas, voy a tener que estar varias semanas parada… Triste por perderme un torneo donde venía con mucha ilusión y ganas. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para volver lo más pronto posible", dijo entonces la tenista española. Temporada para olvidar en la que las lesiones no han respetado el gran estado tenístico de nuestra número 1.