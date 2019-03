Muguruza paga con la eliminación un mal día ante Barbora Strycova

La española Garbiñe Muguruza, número tres del mundo, fue derrotada por la checa Barbora Strycova en la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. A pesar de ser la favorita del encuentro, Muguruza cayó en dos sets por 6-3 y 6-2 en una hora y cuarto de partido.

Garbiñe, que venía de ganar a la belga Kirsten Flipkens por 6-4 y 6-2, no logró estar por delante en ningún momento del encuentro y cometió el doble de errores no forzados que su rival.

Para la española nacida en Caracas es su peor resultado en los últimos años, ya que las dos últimas ediciones llegó hasta la cuarta ronda. Sin embargo, Strycova supera la tercera ronda por primera vez en su carrera y espera ahora a la ganadora del partido entre la bielorrusa Victoria Azarenka y la japonesa Naomi Osaka.

Muguruza: "No he tenido un buen día"

"Estoy decepcionada. Tendría que haber luchado más, jugar más agresiva y tomar el control, pero hoy no he podido", declaró la jugadora en rueda de prensa. "No he tenido un buen día. No he tenido la energía de otras veces y ella ha tomado el control desde el inicio, moviéndome de lado a lado, variando mucho su juego", añadió.

La hispano-venezolana reconoció que este sábado no ha estado a su nivel habitual. "Bueno, no fue mi mejor partido, eso seguro. Creo que hoy es un mal día en la oficina. Barbora ha jugado bien, muy bien. Además, yo no jugué bien. Simplemente no pude encontrar mis golpes, no supe encontrar mi juego", explicó.

Además, lamentó su falta de energía. "No me sentí con mucha energía, y Barbora me hacía moverme. Ella fue inteligente", indicó. La española regresará a Barcelona a la espera de conocer la semana que viene la convocatoria de la Copa Federación, en la que España visita a Serbia el 6 y 7 de febrero.