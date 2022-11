Muguruza y Carla Suárez, eliminadas en su estreno en Dubai

Aciago debut para las dos únicas españolas que habían en el cuadro de Dubai. La segunda y tercera cabeza de serie del torneo asiático, Muguruza y Carla Suárez, fueron derrotadas en sus dos envites y se despidieron de Dubai a las primeras de cambio.

Garbiñe ofreció su peor tenis

La actual número 5 del Mundo y número 1 del tenis femenino español no tuvo su mejor día en la pista rápida de Dubai. Muguruza no se encontró cómoda y fue a remolque de su rival en todo momento. A pesar de su irregularidad, combinación de golpes ganadores con errores no forzados, la hispano-venezolana tuvo sus opciones de llevarse el primer set, pero un mal tie-break le apeó del mismo.

Sin embargo, los peores presagios llegaron en la segunda manga, cuando Muguruza se puso con una desventaja de 1-5 que fue demasiada grande para remontar. De esta forma, Garbiñe cae derrotada por primera vez con la ucraniana Svitolina y dice adiós de Dubai con una imagen muy mejorable

Suárez, de más a menos

La tenista de Las Palmas de Gran Canaria aterrizaba a Dubai con mucha confianza después de rendir a un alto nivel en la Copa Federación y en el Open de Australia, donde alcanzó los cuartos de final. Cuando Carla Suárez ganó el primer set, todo hacía presagiar que iba a seguir con la misma línea. Sin embargo, la española dio vida a Caroline Garcia y la francesa mejoró su tenis y creyó en sus posibilidades. En los momentos claves, Carla falló y no pudo evitar la derrota.