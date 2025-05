El mensaje de Alcaraz a Sinner tras su sanción: "Has estado fuera 3 meses y no puedo imaginarme..."

Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Masters 1000 de Roma por primera vez en su carrera tras imponerse con autoridad al número 1 del mundo, Jannik Sinner, por 7-6(5) y 6-1.

El murciano, que cumplió 22 años el pasado 5 de mayo, demostró su solidez mental y física en la pista central del Foro Itálico para encadenar su cuarta victoria consecutiva ante el italiano, que volvía a la competición tras tres meses apartado por sanción.

"Las finales no se juegan, se ganan", afirmó Alcaraz tras recoger el trofeo, reflejando una mentalidad ganadora que le consolida como uno de los grandes favoritos en Roland Garros, título que defiende.

"Tácticamente lo he hecho muy bien"

El español supo sufrir en un primer set igualado, en el que se aferró a sus opciones para acabar llevándoselo en el 'tie-break'. En la segunda manga fue muy superior a un Sinner que no pudo mantener el ritmo. "Muy orgulloso de cómo he encarado el partido mentalmente, tácticamente lo he hecho muy bien. No he tenido montañas rusas, altibajos, he mantenido el nivel y es algo de lo que estoy orgulloso", explicó.

Este triunfo es especialmente significativo para Alcaraz, que regresaba tras una lesión que le impidió disputar el Masters de Madrid. "Es una maravilla ganar aquí en Roma, algo increíble. Ha sido difícil con el tema de la lesión. He estado toda la semana muy unido a mi equipo, hemos hecho un gran trabajo para recuperar la lesión. Estoy muy contento de lo que he hecho y esto me da mucha confianza para ir a París", aseguró.

Dedicado a su equipo

Alcaraz no quiso olvidarse de su entorno más cercano, presente en las gradas del Foro Itálico: su entrenador Juan Carlos Ferrero, su agente Albert Molina y su fisioterapeuta Juanjo Moreno. "Me gustaría agradecer a mi equipo y familia. Veníamos de una lesión. Era muy difícil. Vinimos a ver qué tal iba la lesión y hemos ganado. Este trofeo es mucho más vuestro que mío, sin vuestro trabajo no sería posible", señaló.

Tuvo también palabras de reconocimiento para su rival: "Has estado fuera tres meses y no puedo imaginar cómo ha sido de duro para ti, para tu familia y tu equipo. Y volver aquí en Roma y hacerlo así, llegando a la final... tengo que darte la enhorabuena, ha sido increíble. No me voy a cansar de decir lo buena persona que eres, lo gran trabajador que eres junto a tu gran equipo", añadió.

Roland Garros, el gran objetivo

"Todos los ojos están en Roland Garros", subrayó Alcaraz, que esta semana recuperó el número 2 del ranking mundial. "Voy a disfrutar ahora del momento con los míos. Me tomaré unos días de descanso para darme cuenta de lo que he conseguido y ya centrado en Roland Garros".

El murciano también agradeció a la organización del torneo y al público italiano: "Este torneo es precioso. Gracias por la organización por hacernos sentir como en casa. También a la gente italiana. Lo siento, sé que queríais que ganara Sinner. Pero muchas gracias por vuestro respeto hacia mí. Y vuestro apoyo contra no italianos ha sido increíble. Felicidades al país por el gran momento que vive en el tenis. Nos vemos el año que viene".

"Eres el hombre a batir en París"

Por su parte, el número 1 del mundo no dudó en elogiar a su rival tras el encuentro. "Carlos, bravo y enhorabuena, sin duda eres el hombre a batir en París. Eres el jugador más fuerte en tierra batida, te deseo mucha suerte para toda la temporada", expresó Sinner durante la ceremonia de entrega de premios.

El transalpino también agradeció el apoyo recibido tras sus meses de ausencia por sanción: "Me gustaría dar las gracias a mi equipo, hemos pasado tres meses que no han sido nada fáciles. Estar aquí ya es un gran resultado".

