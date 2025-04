Madrid se queda sin su príncipe Alcaraz: "Me jode, pero volveré más fuerte"

Madrid se ha quedado sin su príncipe. Por primera vez en cuatro años, Carlos Alcaraz no podrá participar el Mutua Madrid Open, torneo del que ha sido campeón hasta en dos ediciones (2022 y 2023) después de confirmar a los periodistas que se han dado cita en la abarrotada sala de conferencias del torneo (12:30) que no ha podido superar las molestias físicas que sufrió en el segundo set de la final del Conde de Godó hace una semana.

Golpe al torneo

La capital, en su cuarto día de juego -segundo del cuadro principal- pierde a su gran atracción y fía todo a Davidovich, Bautista y Badosa. 'Presión' pues para Alejandro, que este viernes afrontará su debut ante Borges como el español con mejor ranking.

Alcaraz, con la voz rasgada

Carlitos, por su parte, entró en rueda de prensa con la voz rasgada y el semblante serio para confirmar su ausencia: "En la final del Godó noté otra cosa en el isquio izquierdo y las pruebas no salieron como hubiese querido. Estoy jodido por no jugar aquí, espero todo el año este torneo... Pero hay que escuchar al cuerpo y no puedo arriesgarme", dijo el murciano.

'Recado' a eventos y compromisos con marcas

También mencionó que la cantidad de eventos y compromisos de estos días en la capital tampoco han ayudado: "Los días ajetreados... tampoco ayudan, aunque hay algunos que disfruto mucho". Su objetivo será llegar a Roma: "Es la idea, volveré a entrenar en una o dos semanas, pero sin prisa", y da por seguro Roland Garros: "No es tan importante jugar antes, tengo mucha confianza en estos momentos".

Montecarlo y Barcelona pasan factura: 10 partidos en 11 días

El ganador de 2022 y 2023 mostró en rueda de prensa su versión más madura y responsable al renunciar a uno de los torneos más especiales de su carrera: "Es el primero que vi como aficionado". Es lo que tiene ser tan bueno, que el ganar un título (Masters de Montecarlo) y el llegar a una final (Godó) te 'obliga' a jugar 10 partidos en apenas 11 días.

La célebre frase de Nadal: "Ningún jugador está por encima del torneo"

El torneo, desde que el rumor de su ausencia tomaba forma, recibe un mazazo que se hace notar entre aficionados, organizadores e incluso periodistas. El ambiente no es el mismo, la atmósfera cambia por completo recordando incluso a cuando Rafa Nadal se perdió la edición de 2023. Aunque precisamente una frase célebre del ganador de 22 majors ejemplifica perfectamente lo que acabábamos de vivir, y es que... "el torneo está por encima de cualquier jugador". La frase de Carlos nos devuelve la esperanza para 2026: "Volveré más fuerte que nunca". Mientras tanto, el torneo sigue.

