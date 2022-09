La gesta de Martín de la Puente, primer español en ganar el US Open en silla de ruedas

Desde niño la vida de Martín de la Puente no ha sido fácil. Aquejado del Síndrome de Proteus, que causa un crecimiento excesivo de alguna parte del cuerpo, en su caso el pie izquierdo. Con siete años su talla era un 45 y los médicos decidieron, un año después, que la única solución era amputarle esa extremidad. Una experiencia traumática como él mismo nos ha contado "cuando levanté la sábana y vi que no estaba el pie me puse a gritar y a llorar".

"Mi vida cambió cuando me amputaron el pie"

Poco a poco lo superó, pese a las miradas indiscretas que le hacían notar que era diferente, pero como dice Martín "¿qué hay de malo en ser diferente?". Además, él entiende que la enfermedad le ha ayudado a potenciar sus habilidades y su fortaleza mental, como se reflejó en la final del US Open en silla de ruedas, que ganó en la categoría de dobles junto al francés Nicolas Peifer, a pesar de no partir como favoritos.

"¿Qué hay de malo en ser diferente?"

Su histórico triunfo lo convierte en el primer español que gana un Grand Slam en la modalidad de silla de ruedas. Una hazaña que se une a la de Carlos Alcaraz con quien coincidió en Nueva York durante todo el torneo al compartir vestuario, algo que le permitió tratarlo muy de cerca y comprobar lo tranquilo que es, a Martín le impactó su naturalidad con la que afrontó la final contra Casper Ruud: "Iba con un tablero de parchís en la mano y me dijo que se iba a echar la siesta".

Sorprendido por la naturalidad de Alcaraz

A la vuelta de Estados Unidos, De la Puente ha retomado los entrenamientos en Barcelona con la vista puesta en acabar bien la temporada, tener el mismo éxito la próxima campaña y en 2024, a por el oro en los Juegos Paralímpicos de París.