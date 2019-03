Roland Garros expulsó a Maxime Hamou, tenista francés de 21 años, por acosar a una periodista en directo. Ahora, Maly Thomas, la reportera, ha hablado sobre la polémica y ha sido tajante.

"Si no hubiera estado en directo, le habría dado un bofetón", afirma la periodista, que también comenta que "él no da una buena imagen de sí mismo" y que "son situaciones que no se deben banalizar". "Fue bastante desagradable", indica Thomas.