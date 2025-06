Carlos Alcaraz: "¿Ibiza? Solo salí un día... me estoy haciendo mayor"

En su reencuentro con la prensa tras defender con éxito su corona en Roland Garros, Carlos Alcaraz habló sobre los días de desconexión que pasó en un festival en Ibiza. El murciano, que venía de estar en el 'ojo del huracán' por su intención de compaginar vida profesional y personal 'a su manera', bromeó diciendo que se está "haciendo mayor".

"Este año ha sido más tranquilo que el anterior... solo salí una noche. Me estoy haciendo mayor, el cuerpo ya no me da..."

"Fueron divertidas, pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da", dijo entre risas el de El Palmar en la rueda de prensa inaugural del torneo de Queen's, donde ganó en 2023.

"En la vida yo quiero equivocarme"

Alcaraz también se refirió a la 'polémica' que surgió en torno a su figura y su forma de gestionar el tiempo libre: "Hay situaciones en las que mucha gente no esté de acuerdo, que incluso tú pienses que sí, pero ellos no estén de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente que me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque el apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien", explicó.

El número 2 del mundo estuvo un par de días en la isla ibicenca junto a varios amigos, entre ellos el futbolista Sergio Reguilón, para disfrutar de Ushuaïa.

Debutará el martes en Queen's ante Davidovich

Unos días que le valieron para desconectar de unos últimos meses frenéticos y muy exitosos (ganó Montecarlo, Roma y Roland Garros) y llegó a la final de Barcelona. Ahora, tras dejar atrás una gira de tierra sobresaliente (22 victorias y 1 derrota) solo a la altura de Rafa Nadal, llega la hierba, donde la primera parada será Queen's, torneo que ganó en 2023 y en el que debutará el martes ante su gran amigo Alejandro Davidovich. El malagueño se casó este sábado en Marbella y apenas tendrá tiempo para disfrutar, o descansar, ya que el martes buscará ganar a Carlos por primera vez en su carrera (7-6 y 6-4 para Alcaraz en los cuartos de Barcelona 2023 y 7-6, 6-4 en las semifinales del Masters de Montecarlo 2025).

En Queen's, el número 2 del planeta intentará mejorar su resultado de 2024 (octavos de final) para intentar seguir recortando puntos a Sinner por el nº1, que a su vez defenderá también su victoria en Halle. No obstante, en la cabeza del español está llegar a pleno rendimiento a Wimbledon (30 de junio al 13 de julio), donde defiende los dos últimos títulos (2023 y 2024 ante Djokovic).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com