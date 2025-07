Nick Kyrgios, sobre Nadal: "No lo soportaba, algunos de sus gestos me daban asco"

Por todos es conocido que la diplomacia no está entre las cualidades de Nick Kyrgios, el australiano siempre habla sin morderse la lengua y un buen ejemplo de ello fue el retuit que realizó el de Camberra tras las finales de Wimbledon a un usuario que escribió "Felicitaciones al clostebol y a la Trimetazidine", las dos sustancias por las que dieron positivo Jannik Sinner e Iga Swiatek, los dos campeones en el All England Club. Ahora, el polémico jugador australiano ha cargado contra Rafa Nadal, reconociendo que no le "soportaba" y que le daban asco los gestos del balear en la pista.

"No lo soportaba. Cuando lo veía caminar por la pista y fuera de ella me generaba un gran odio, lo despreciaba muchísimo. Me motivaba mucho jugar contra él, sentía una gran ira dentro de mí e intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por su ética de trabajo, que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo. Nunca tuve sentimientos parecidos al enfrentarme ante Roger o Novak, por ejemplo", admite Nick Kyrgios en el podcast Nothing Major.

El tenista australiano va más allá en sus críticas al jugador balear, ganador de 22 grand slam, y asegura, en declaraciones recogidas por TNT, que "lo que tenía Rafa eran enfermedades tenísticas con todo eso que hacía durante los partidos".

"Lo que tenía Rafa eran enfermedades tenísticas con todo eso que hacía durante los partidos. Algunos de sus gestos me daban asco. Odiaba ver a jugadores que se demoraban mucho entre saque y saque, especialmente, entre el primer y el segundo servicio. Él lo hacía y eso me hacía despreciarlo", reconoce el de Camberra al hablar sobre Rafa Nadal.

Kyrgios ensalza a Federer y Murray

En otro orden de cosas, Kyrgios asegura que Federer fue el tenista más complicado al que se enfrentó y que Andy Murray "fue probablemente uno de los mejores jugadores de dobles de los cuatro (Federer, Djokovic, Nadal y Murray)".

"Para mí el tenista más difícil contra el que he jugado ha sido Roger Federer. Y Andy Murray posiblemente ha sido el mejor doblista del 'Big Four'", sentencia Kyrgios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com