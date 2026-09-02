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Lamine Yamal reina en la Gala de los premios AFE: "Quiero ganar la Champions"

Lamine Yamal y Patri Guijarro, galardonados como mejores jugadores de la temporada 2025-26. La selección española ha ganado el premio a mejor trayectoria deportiva.

Lamine Yamal en los premios AFE

Lamine Yamal reina en la Gala de los premios AFE | EFE

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Hugo Portela
Publicado:

Lamine Yamal ha sido el gran ganador de la Gala de premios AFE tras recoger el premio a mejor jugador de la temporada 2025-26. El español revalidó el título de Liga con el FC Barcelona, siendo el más destacado de los culés. "Soy muy joven e iré mejorando, habrá momentos en los que esté mejor o peor, pero siempre queriendo mejorar", afirmó Yamal. El jugador también confirmó que su gran objetivo este año es la Champions League.

En el futbol femenino, Patri Guijarro ha protagonizado la ceremonia con el premio a mejor jugadora de la pasada temporada tras lograr un espectacular póker de títulos con el Barça.

Los campeones del mundo, protagonistas

La Selección Española de Fútbol ha completado el éxito nacional de la gala con el premio a la mejor trayectoria deportiva por la consecución de la ansiada segunda estrella en el Mundial 2026, sobre lo que habló Alex Baena: "Estamos muy orgullosos de que sea así y ojalá poder seguir ganando más".

Hasta de Tercera Federación

Al acto asistieron grandes personalidades del fútbol español como el presidente de la RFEF, Rafael Louzán y exfutbolistas como José Antonio Camacho o Emilio Butragueño.

Una fiesta del fútbol en la que también fueron premiados deportistas no profesionales de hasta Tercera Federación masculina y Segunda Federación femenina, incluyendo a los mejores jugadores y jugadoras de cada grupo.

Listado completo de premiados:

· Mejor jugador de Primera: Lamine Yamal (Barcelona)

· Mejor jugadora de la Liga F: Patri Guijarro (Barcelona)

· Premio AFE Fundación: La Sonrisa de María

· Premio Valores AFE: Álvaro Morata

· Premio Manuel Esteo: Santi Cazorla

· Premio Trayectoria deportiva: selección española (campeón del Mundial FIFA 2026, campeón del Europeo masculino sub-19 y campeón del Europeo femenino sub-19)

· Premio Arconada a los porteros menos goleados: Dani Martín (Tenerife. 1ª RFEF), Grégoire Swiderski (Alavés B. 2ª RFEF) y Pablo Hernández (CD Cuarte. 3ª RFEF)

· Premio Carmen Arce ‘Kubalita’ a las porteras menos goleadas: Sofía Fuente (Alavés. 1ª RFEF) y Lucía Mallén (Zaragoza CFF. 2ª RFEF).

· Premio Quini a máximos goleadores: Arnau Ortiz (Atlético Academia Madrileño. 1ª RFEF); Iñigo Alayeto (CD Tudelano. 2ª RFEF) y Youssef Ouakkati (Atlético Monzón. 3ª RFEF)

· Premio Natalia Pablos a las máximas goleadoras: Natalia Escot (Barcelona B. 1ª RFEF) y Gara González (Real Unión Tenerife Santa Cruz. 2ª RFEF)

· Mejores jugadores de Segunda División: Sergio Arribas (Almeria) y Carlos Ruiz Rubio ‘Chupe’ (Málaga)

· Mejores jugadoras de Primera Federación FUTFEM: Ainoa Gómez (Barcelona B) y Aixa Salvador (Villarreal).

· Mejores jugadores de Primera Federación: Grupo 1: Enric Gallego (CD Tenerife) y Grupo 2: Fidel Chaves (Eldense)

· Mejores jugadoras de Segunda Federación FUTFEM: Grupo 1: Nerea Sánchez (Atlético Femenino); Grupo 2: Yarima Font (Real Unión Tenerife Santa Cruz); Grupo 3: Ester Pallín (Pozuelo).

· Mejores jugadores de Segunda Federación: Grupo 1: Nsongo Bil (Deportivo Canteira Fabril); Grupo 2: Javier Soroeta (Real Unión Irún); Grupo 3: Jaume Tovar (Atlético Baleares); Grupo 4: Omar Perdomo (Deportiva Minera); Yuya Yoshimura (Rayo Majadahonda).

· Mejores jugadores de Tercera Federación: Antón Guisande (SD Compostela. Grupo 1); Jairo Cárcaba (Caudal Deportivo. Grupo 2); Daniel Gómez (Gimnástica de Torrelavega. Grupo 3); Gorka Crespo (Club Portugalete. Grupo 4); Ignasi Quer (C.E. L’Hospitalet. Grupo 5); Iker Garijo (U. D. Castellonense. Grupo 6); Jesús Barrios (Atlético de Madrid C. Grupo 7); Carlos Alonso (Atlético Tordesillas. Grupo 8); Antonio López (C.F. Motril. Grupo 9); Toni García (Dos Hermanas C.F. 1971. Grupo 10); Mateu Ferrer (Club Sportiu Constancia. Grupo 11); Alejandro González (C.F. Panadería Pulido. Grupo 12); Arturo Rodríguez Pérez-Reverte (Mazarrón F.C. Grupo 13); Chema Chávez (Jerez C.F.Grupo 14); Iker Gil (C.D. Pamplona. Grupo 15); Imanol Fernández (U.D Logroñés B. Grupo 16); Youssef Ouakkati (Atlético Monzón. Grupo 17); Javier Ramírez ‘Malano’ (Calvo Sotelo Puertollano. Grupo 18).

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