Ana Peleteiro carga contra el plan de la RFEF para congelar óvulos: "¿Y si fuera profundamente machista?"

El acuerdo que ultima la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para facilitar la congelación de óvulos a las jugadoras de la selección española ha abierto un intenso debate. La medida, concebida como una herramienta para que las futbolistas puedan compatibilizar su carrera deportiva con una futura maternidad, ha recibido numerosos apoyos, pero también algunas críticas.

Una de las voces más contundentes ha sido la de Ana Peleteiro. La atleta gallega ha planteado públicamente si una iniciativa presentada como un avance para las mujeres puede terminar provocando el efecto contrario y trasladando a las propias deportistas la responsabilidad de adaptar sus tiempos biológicos a las exigencias de su profesión.

La RFEF tiene previsto presentar durante este mes de septiembre un acuerdo con una clínica de fertilidad para que las internacionales que hayan acudido a alguna convocatoria de la selección desde la última Nations League puedan congelar sus óvulos.

Peleteiro cuestiona el enfoque de la medida: "La RFEF va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección, y probablemente estés pensando: '¿Qué tiene esto de malo?' Pues precisamente de eso quiero hablar. Porque el problema, obviamente, no es congelar óvulos. El problema está en por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad", analizó Peleteiro en su cuenta de Instagram.

"¿Pretende facilitar que sean madres...?"

La campeona española considera fundamental diferenciar entre ofrecer a las deportistas una nueva posibilidad y construir un entorno profesional en el que puedan ser madres sin que su carrera quede penalizada.

"Y aquí hay un problema que, para mí, lo cambia absolutamente todo: ¿esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres, o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes", prosigue la gallega en su mensaje en forma de vídeo.

Para Peleteiro, la verdadera conciliación debería pasar por modificar las estructuras del deporte profesional para que un embarazo y una posterior maternidad no supongan un obstáculo para las carreras de las deportistas.

"Si realmente queremos conciliar maternidad y deporte profesional, hablemos de proteger los contratos durante el embarazo, de garantizar la reincorporación, de respetar los tiempos de recuperación y de posparto, de facilitar el cuidado de los hijos, de conseguir, en definitiva, que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación", añade Peleteiro.

El riesgo de adaptar a las mujeres al deporte

La atleta insiste en que su crítica no está dirigida contra la congelación de óvulos en sí misma ni contra las mujeres que decidan recurrir a ella.

Su preocupación está en que la existencia de esta herramienta pueda terminar sustituyendo otras medidas destinadas a adaptar el deporte profesional a las necesidades de las mujeres: "Fijaros en lo que puede ocurrir aquí: en lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que sigan encajando en la estructura", argumenta.

Peleteiro pone además el foco en una posible consecuencia a largo plazo: que una medida inicialmente voluntaria pueda generar presión sobre las deportistas.

"¿En qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa?"

Ese es uno de los puntos centrales de su reflexión: "Y todavía hay algo que me preocupa más: hoy, congelar óvulos es una opción. Pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa? Porque imaginémonos el siguiente paso: si podías congelar óvulos, ¿por qué has decidido quedarte embarazada ahora mismo? Y ahí tenemos un grandísimo problema. Porque una medida que aparentemente amplía la libertad de una mujer puede generar presión sobre una decisión que debería de pertenecer exclusivamente a ella".

La atleta resume su posición con una reflexión final: "Quizá la solución debería ser adaptar el deporte a la maternidad y no el cuerpo de las mujeres al deporte", agrega Peleteiro.

Instituto de las Mujeres

Las dudas planteadas por Peleteiro han encontrado también puntos en común con la posición expresada por la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

Hernández considera legítimo que las mujeres tengan la posibilidad de preservar su fertilidad, pero advierte de que el debate sobre conciliación no puede limitarse a esta herramienta.

"El feminismo no cuestiona las decisiones de las mujeres, sino las condiciones que lleva a las mujeres a tomarlas. Congelar los óvulos es una opción que tienen las mujeres, pero la reflexión tiene que ir más allá. No podemos asumir que sean nuestros cuerpos los que tengan que adaptarse a un mercado laboral cada vez más exigente. El desafío de la igualdad en cualquier ámbito laboral es justamente el contrario: adaptar las condiciones de trabajo y de vida para que la maternidad no penalice la carrera profesional de ninguna mujer", ha asegurado.

La directora del Instituto de las Mujeres sitúa así el debate en unas coordenadas similares: preservar la fertilidad puede ampliar las opciones de las futbolistas, pero debe ir acompañado de condiciones laborales que permitan también decidir ser madre durante la carrera profesional.

Putellas lo considera "un avance enorme"

La visión contrasta con la valoración realizada por Alexia Putellas, una de las capitanas de la selección española y una de las futbolistas que había trasladado a la RFEF sus reflexiones sobre las dificultades para compatibilizar maternidad y deporte de élite.

La jugadora explicó en una entrevista a 'El País' la importancia que, a su juicio, tiene el paso dado por la Federación.

"Es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar", señalaba la futbolista.

Las palabras de Alexia reflejan precisamente la particularidad del deporte profesional: durante los años de máximo rendimiento, el cuerpo es la principal herramienta de trabajo de las futbolistas y un embarazo implica inevitablemente una interrupción de la competición.

Se abre un debate más amplio

La RFEF prevé formalizar próximamente el acuerdo con una clínica de fertilidad y ofrecer esta posibilidad a las internacionales que hayan sido convocadas desde la última Nations League.

La iniciativa pretende ampliar las opciones de las futbolistas a la hora de decidir sobre su maternidad, pero las reflexiones de Peleteiro y del Instituto de las Mujeres han abierto un debate que va más allá de la congelación de óvulos.

La cuestión pasa ahora por determinar cómo puede evolucionar el deporte profesional para que una mujer pueda decidir libremente tanto preservar su fertilidad como ser madre durante su carrera sin que ninguna de las dos decisiones termine convirtiéndose en una penalización profesional.