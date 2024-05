Pelos de punta: la despedida a Rafa Nadal en Roma

Pese a que su adiós en la pista no fue tal como Nadal habría esperado, la despedida por parte del público italiano estuvo a la altura de la leyenda del tenista balear. Tras la paliza que le pegó Hubert Hurkacz, la pista central del Foro Itálico le dedicó una sonora ovación al diez veces ganador en la capital italiana. Fue solo un preludio de lo que le esperaba al manacorí en el exterior de la central.

Rafa Nadal paso por una pasarela elevada sobre las instalaciones del Foro Itálico y allí le esperan miles de aficionados que despidieron al ganador de 22 grand slam con una ovación muy emotiva y que pone los pelos de punta. El español agradeció el apoyo del público italiano en su última participación en el Masters de Roma.

Y eso que Rafa Nadal, en la rueda de prensa posterior a su derrota ante Hukacz, aclaró que nunca ha dicho "que esta sería mi última vez aquí.

"Nunca he dicho que esta sería mi última vez aquí. Lo dije en Madrid porque ese era el caso, aquí no estoy 100% seguro. Es probablemente el 98%, pero no lo diré seguro cuando no lo es. Son sensaciones diferentes aquí y en Madrid, una historia diferente, distinto momento. No me esperaba tener ninguna ceremonia. Si me retiro, ya tendrán tiempo de preparar algo en los próximos años", apuntó Nadal.

La organización del Masters de Roma dedicó un bonito mensaje en sus redes sociales al tenista español: "La ciudad eterna nunca te olvidará".

"¿Roland Garros? Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir"

Rafa Nadal afronta ahora dos semanas de entrenamientos antes de desembarcar en Roland Garros, un torneo que ha conquista en 14 ocasiones a lo largo de su carrera.

"La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera. "Voy a ver qué plan voy a llevar a cabo para estar diferente a lo que he estado hoy y voy a intentarlo. Hoy parece imposible pensar en ir a Roland Garros a competir por algo, pero básicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad de pelear por todo lo que me gustaría pelear", apuntó Nadal.

