Carlos Gimeno se coloca primero en el ranking mundial

Con una mezcla de incredulidad, emoción y orgullo, Carlos Gimeno celebra su medalla de plata en los Mundiales de saltos de gran altura. Un logro que, una vez más, lo consagra como uno de los mejores del mundo y que, a falta de dos competiciones, lo coloca como líder del ranking mundial. “La verdad que está bonita”, reconoce, aún asimilando el logro.

Una carrera de fondo

Gimeno no solo ha firmado una de las mejores actuaciones de su carrera deportiva, sino que también ha escrito un capítulo inspirador de superación. Su historia no es la de un ascenso meteórico, sino la de una progresión constante y paciente, de quien ha recorrido cada peldaño con esfuerzo: “Yo empecé de pequeñito saltando desde 1, 3 y 10 metros… hay que ir poquito a poco, a pasos de tortuga”, recuerda. Y así, paso a paso, ha llegado hasta lo más alto.

Con solo 12 años ya soñaba con los grandes saltos, desde una plataforma de apenas 3 metros. Ahora, 23 años después, el sueño se ha hecho realidad. La medalla de plata, sin embargo, dejó un sabor agridulce. “Fallé en el último salto… cuando ibas primero y fallas por poquito y el otro te gana por 3 puntos. Entonces esta medalla fue un poco amarga. Estaba tan cerca de conseguir el oro…”, confiesa con honestidad.

El accidente que marcó su trayectoria

Pero si algo define a Gimeno es su capacidad de resistencia. En sus comienzos, combinaba sus entrenamientos con un trabajo en un espectáculo acuático. Fue allí donde vivió el episodio más traumático de su vida.

“Cuando hice el movimiento de manos me di con la escalera y perdí el control en el aire. Caí de cara y me quedé inconsciente… fue bastante duro, me tuvieron que reanimar. Hacer algo que casi te mata… psicológicamente fue muy duro”, recuerda sobre accidente que tuvo saltando desde 25 metros de altura.

Un accidente que pudo haber terminado con su carrera e incluso con su vida. Pero, afortunadamente, no fue así. Tras varias semanas de recuperación, el grancanario volvió más fuerte y más decidido. Hoy, con la plata colgando de su cuello y el mundo mirándolo desde abajo, se confirma como uno de los mejores saltadores de gran altura del planeta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com