Rafa Nadal - Pedro Cachín: partido de tenis del Mutua Madrid Open en directo

Tercer asalto de Rafa Nadal en su último Mutua Madrid Open. El cinco veces ganador del torneo se verá las caras este lunes no antes de las 16:00 ante el argentino Pedro Cachín en los 1/16 del torneo madrileño.

El tenista de 37 años venció cómodamente en su debut al joven Darwin Blanch (6-1 y 6-0) y consiguió su mejor victoria en prácticamente un año y medio ante Alex de Miñaur, número 11 del mundo, en la segunda ronda tras llevarse un competido primer set (7-6) e imponerse con cierta comodidad en el segundo y último (6-3).

Su mejor victoria en año y medio

Rafa sacó su mejor tenis en el momento y lugar idóneo, en una Santana llena hasta la bandera, preparada para el último baile del balear pero también segura de que el deportista más importante de la historia de España dejaría huella pasara lo que pasara. Y así fue, no solo no perdió sino que se vengó de su verdugo en el Godó una semana antes y empezó a "llenar el baso de la esperanza" tras muchos meses sin ver la luz.

Ni el propio tenista creía en sus opciones ante el australiano, así lo mostró en la rueda de prensa previa al partido: "Me sorprendería mucho pero espero competir". No obstante, Nadal aspira esta tarde a ganar tres partidos de forma consecutiva por primera vez desde el US Open 2022 (hace 1 año y 7 meses), donde ganó a Hijikata, Fognini y Gasquet antes de perder en cuatro sets ante el local Francis Tiafoe.

No gana 3 partidos seguidos desde el US Open 2022

Desde entonces y debido a las lesiones y a la poca continuidad del español solo ha podido ganar 7 partidos oficiales en un espacio de tiempo de casi dos años. Tras perderse todo el año 2023 reapareció el pasado mes de enero en Brisbane y sumó dos victorias (Thiem y Kubler) antes de lesionarse en el tercer set ante Jordan Thompson. Un microdesgarro le obligó a perderse el Open de Australia y otras molestias tampoco le dejaron competir en Doha, Indian Wells ni Montecarlo. Llegó como llegó a Barcelona, entre muchas dudas, pero decidió competir ahí y poder despedirse del torneo que ganó hasta en 12 ocasiones con al menos una victoria en primera ronda ante el italiano Cobolli, en su segundo partido cayó en dos sets ante De Miñaur. Ahora, en Madrid y tras dos grandes victorias todo lo que venga será sumar. ¿El objetivo hoy? Competir y no "romperse".

