Rafa Nadal - Álex de Miñaur en directo: Partido de tenis del Conde de Godó 2024 (5-7, 1-3)

Tres meses y medio después de su último partido oficial, Rafa Nadal volvió a la competición en uno de sus torneos fetiche, el Trofeo Conde de Godó, y lo hizo con un triunfo apabullante (6-2 y 6-3) ante el joven italiano Flavio Cobolli.

Hoy, sin embargo, sabremos cuál es el nivel real del tenista balear después de retirarse por lesión tras caer en la tercera ronda de Brisbane ante el australiano Jordan Thompson en enero pasado.

Y es que esta tarde a Nadal le aguarda el cuarto cabeza de serie del torneo, el australiano Álex de Miñaur, undécima raqueta mundial y con el que tiene un balance favorable de 3 victorias y 1 derrota. Toda una piedra de toque.

Nadal, satisfecho con su regreso

En rueda de prensa, el balear afirmó que tuvo "un buen comienzo" en el abierto de la capital catalana, un torneo que ha ganado hasta en doce ocasiones: "Al final, después de meses, cuando vuelves no se quitan las dudas en un día, sobre todo a nivel físico. A nivel tenístico, soy consciente de lo que hay, necesitas días en el circuito".

"El duelo contra De Miñaur tendrá un ritmo que no sé si seré capaz de seguir"

En cualquier caso, el balear destacó que fue "una buena primera ronda" ante Cobolli, 62 del ranking mundial ATP: "Él ha cometido errores y yo he jugado el partido que tenía que jugar. Un partido lógico, sin hacer errores de bulto y jugando a lo que puedo jugar".

Apenas entrenó su servicio

En las últimas semanas, Nadal no ha podido ejecutar al cien por cien su saque por un problema abdominal: "Llevo unos meses sin poder sacar, he sacado poco. Es mi primer partido y no voy a ponerme a sacar como un loco. Lo hice con la precaución que mi cuerpo ahora demanda. Es parte de la lógica del momento, de aceptarlo y competir con lo que hay".

A sus 37 años, desconoce como responderá su cuerpo ante Álex de Miñaur: "Es como una selva, que no sabes qué puedes encontrarte. El duelo contra De Miñaur tendrá un ritmo que no sé si seré capaz de seguir, pero vamos a intentarlo", apostilló el balear.

