Rafa Nadal - Álex de Miñaur en directo: Partido de tenis hoy en el Mutua Madrid Open

Rafael Nadal tiene hoy un examen de altura en la Caja Mágica. El balear debutó con una victoria cómoda e incontestable ante el imberbe Darwin Blanch en primera ronda. Sin embargo, ahora tiene una verdadera piedra de toque en segunda ronda del Mutua Madrid Open: se mide al australiano Álex de Miñaur.

Una semana después de la derrota en Barcelona ante el tenista oceánico, el ganador de 22 Grand Slam se cruza con el undécimo jugador del ránking ATP, que este año venció en Acapulco y se metió en la final en Rotterdam.

Sin títulos ni finales sobre arcilla, el jugador de Sídney, de 25 años, pone a prueba de nuevo a Nadal. Disfruta de su quinta presencia en Madrid, donde nunca ha superado la tercera ronda que alcanzó en el 2021. De hecho, solo ha sido capaz de ganar un partido en cada una de las últimas dos ediciones que ha disputado.

Con todo, el australiano es una buena referencia para el balear que pretende dar pasos en cada evento que disputa. El de esta tarde en la pista central de la Caja Mágica será el sexto cara a cara entre ambos. Era Nadal un tenista inaccesible para De Miñaur hasta el 2020. Los tres duelos hasta ese momento cayeron siempre del lado del español. En Wimbledon, en el US Open y en la ATP Cup.

Sin embargo, en los últimos tiempos, el panorama ha cambiado y el tenista australiano ha mejorado sus estadísticas: venció a Rafa en el 2023, en la United Cup y, especialmente significativa la victoria sobre arcilla la semana pasada en el Conde de Godó, en Barcelona.

Le sorprendería ganar a De Miñaur

"Me sorprendería ganar el sábado a Alex de Miñaur. Pero no me preocupa a un lado u otro. Solo me cambiaría a nivel emocional seguir jugando aquí pero a nivel personal no me cambia nada. Una victoria aquí o allá no me va a cambiar nada. No aspiro a ganar. Si aspirara a ganar hablaríamos de otra cosa. Estamos en otros momento el sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente. En Barcelona jugué un set, tenísitcamente bien y en el segundo no estuve", analizó el balear.

Alex de Miñaur "es un rival que regala poco. Soy consciente de que son partidos que para ganar necesitas tiempo y físico y a ver si estoy capacitado para poder hacerlo. mi prioridad es que no suceda algo más para tener la oportunidad de poder seguir en año y medio es la primera vez que he podido jugar dos semanas seguidas. Estoy entrenando y eso es importante a nivel personal. Voy a intentar salir el sábado a disfrutar y competir. No descarto nada. Es un partido en el que no soy favorito", asume.

¿Será su último partido en Madrid? Sigue hoy aquí en directo el minuto a minuto del partido entre Rafa Nadal y Álex de Miñaur a través de la web de Antena 3 Deportes.

