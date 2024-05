Rafa Nadal, sobre Roland Garros: "La decisión no está clara en mi mente, pero si tuviera que decir algo diría..."

Rafa Nadal abandonó Roma con una dolorosa derrota ante el polaco Hubert Hurkacz, quien borró al balear de la pista centra del Foro Itálico. Un duro correctivo que dejó más dudas que certezas y que, como el propio Rafa reconoció, le ha dejado "tocadillo". A dos semanas de Roland Garros, la gran pregunta es si el ganador de 22 grand slam se ve en condiciones de acudir a París y, a tenor de las palabras del manacorí, parece que sí.

"La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera", apuntó Nadal.

"Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años. Hay dos caminos, pensar que no estoy preparado por lo que he hecho hoy en pista, que es comprensible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo. Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocadillo", reconoció Nadal.

"Espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas"

El español explicó que debe estudiar el plan desde hoy hasta su debut en París para poder darse "una oportunidad de pelear".

"Voy a ver qué plan voy a llevar a cabo para estar diferente a lo que he estado hoy y voy a intentarlo. Hoy parece imposible pensar en ir a Roland Garros a competir por algo, pero básicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad de pelear por todo lo que me gustaría pelear", concluyó Nadal.

