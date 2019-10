Federer explica el motivo de su ausencia en la boda de Rafa Nadal

Probablemente uno de los invitados más esperados en la boda de Nadal era Roger Federer, pero el tenista suizo no apareció en el enlace. Algo que sorprendió bastante, ya que los dos tenistas con más Grand Slams de la historia guardan una buena relación.

Federer ha querido quitarle hierro al asunto: “No fui invitado a la boda, algo que tampoco esperaba”, dijo el tenista suizo. “Nos llevamos muy bien, pero en una boda invitas a las personas con las que quieres compartir la mayor parte de tu tiempo. Por eso no me supone ningún problema”, añadió.

El tenista de Basilea aclaró además, en la rueda de prensa previa al Master 1.000 de Basilea, que si le felicitó por su enlace: "Le felicité por su boda. Sabía que no me contestaría de inmediato porque tendría cosas mejores que hacer, como estar de fiesta. Estoy muy feliz por él y espero que haya pasado un día estupendo”, explicó.

Los invitados que si asistieron

Rafa Nadal y Xisca Perelló se casaron en Poyença en la más estricta intimidad. En la boda estuvieron presentes 350 invitados. Entre las presencias celebres más destacadas cabe reseñar, la de los reyes eméritos.

En cuanto a los compañeros de profesión de Rafa que si asistieron hay que nombrar a los siguientes: Ferrer, Feliciano López, el argentino Juan Mónaco o su amigo y entrenador Carlos Moyá entre otros.