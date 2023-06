Federer, sobre si Djokovic es el mejor: "Mientras Rafa siga jugando..."

Novak Djokovic ganaba el pasado 11 de junio su tercer Roland Garros y el 23º grand slam de su carrera. Un hito que le convertía en el tenista masculino con más majors, uno por delante de Nadal y tres sobre Federer. El serbio oposita a ser el más grande de la historia del tenis y, con Nadal fuera de las pistas hasta 2024, buscará en Wimbledon ampliar su distancia con el balear.

Roger Federer, ya retirado y con 20 grand slam durante su carrera, está ya fuera de esa lucha por ser el tenista con más grandes de la historia. Y sobre esta cuestión fue interpelado en una entrevista a Tagesanzeiger. El genio de Basilea opina que hay que esperar a la retirada definitiva de Nadal a finales de 2014 para determinar quién es el mejor de la historia.

"¿Si es Novak Djokovic el mejor de la historia? No lo sé. ¿Qué es mejor, ganar Wimbledon a los 17 como Becker o París a los 36 como Novak? No sé. Lo que ha logrado es absolutamente gigantesco. Podría ser suficiente. Pero creo que mientras Rafa siga jugando también no puedes responder eso definitivamente todavía", indicó Federer.

El extenista suizo habló sobre cómo se encuentra meses después de su retirada.

"Si el cuerpo estuviera en plena forma, probablemente jugaría algunas exhibiciones. Todavía voy al gimnasio cuatro o cinco veces por semana y trato de poner mi cuerpo en forma con la rodilla. Por eso no siento que me esté perdiendo nada", aclaró Federer.

El helvético desveló que sigue teniendo interés por el tenis, en especial por los marcadores y los rersultados.

"Lo que me sorprende es lo interesado que estoy por los resultados. No veo muchos partidos, pero los mejores momentos me interesan enormemente. Compruebo los marcadores tres o cuatro veces al día. Me alegro de que el tenis me siga interesando tanto", indicó Federer.

Por último, Federer admitió que ya solo juega al tenis con sus hijos.

"Solo con los niños. Nunca reservé una pista con amigos y dije: 'Vamos, vamos a entrenar ahora'. Pero a menudo estoy en la pista con los niños. Me encanta jugar con ellos", concluyó Federer.