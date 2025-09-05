Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Luis Enrique, hospitalizado tras un accidente en bicicleta

Así lo ha confirmado el club parisino en sus redes sociales. Será intervenido de la clavícula tras una fuerte caída.

Luis Enrique celebra la victoria ante el Real Madrid en el Mundial de Clubes

Luis Enrique celebra la victoria ante el Real Madrid en el Mundial de ClubesReuters

Luis Alcantud
Publicado:

El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique, ha tenido que ser hospitalizado por un accidente en bicicleta este viernes. Así lo ha confirmado el club parisino en sus redes sociales. Será intervenido de la clavícula tras una fuerte caída. En el comunicado, el equipo francés no especifica el tiempo de baja.

Luis Enrique Martínez tiene una fractura de clavícula. El PSG disputa su primer compromiso tras el parón de selecciones el próximo 14 de septiembre contra el Lens. "Tras sufrir un accidente ciclista el viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue atendido por los servicios de emergencia y será operado de una fractura de clavícula. El Club le expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se informará más próximamente", detalla el comunicado.

No es el primer percance que sufre Luis Enrique con una bicicleta. En 2016, en su etapa al frente del Barça, también sufrió otra caída. Ocurrió en la previa de un partido de Champions ante el Celtic, al que el Barça goleó por 7-0. Aquel percance no tuvo consecuencias importantes, y 'Lucho' apareció en la banda del Camp Nou con vendaje.

