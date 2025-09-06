Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
US Open 2025

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Horario y dónde ver la final del US Open en directo

Español e italiano disputarán en el US Open su tercera final de Grand Slam consecutiva con el ansiado título y el número 1 en juego. Consulta el horario y dónde ver la gran final en Flushing Meadows.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del US Open 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del US Open 2025Getty/Antena 3

Han hecho los deberes... Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, número 1 y 2 del mundo respectivamente, se verán las caras este domingo por tercera vez de forma consecutiva en una final de Grand Slam (primera en Nueva York). La Arthur Ashe acogerá una nueva batalla -la decimoquinta en partido oficial- después de que Sinner venciera en cuatro sets a Auger-Aliassime (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) y Carlitos hiciese lo propio con Novak Djokovic (4-6, 6-7, 2-6).

Tercer Alcaraz-Sinner consecutivo en una final de major

Solo el balcánico, que ya acumula dos años seguidos sin levantar un major (US Open 2023), podía evitar lo que deparó el cuadro y lo que millones de aficionados al tenis y al deporte deseaban: un nuevo enfrentamiento entre las dos mejores raquetas del planeta.

Capítulo 15

El italiano y el español protagonizarán su 15º encuentro oficial, con un balance más que positivo para el de El Palmar (9 victorias y 5 derrotas), aunque fue Jannik el que se llevó el último en la final de Wimbledon. El de este domingo será además el sexto duelo en un Grand Slam -tercero en una final- y en este aspecto también domina Carlos, pero con mucho menos margen, 3-2 en general y 1-1 en finales. No obstante, siendo más precisos, si nos centramos en los enfrentamientos en superficie dura, también es el murciano el que domina el H2H con mucha claridad (6-2), y eso que el de San Candido se encuentra mucho más cómodo en estas condiciones.

Además de verse las caras en su séptima final ATP (4-2 para Alcaraz), este domingo se jugarán nada más y nada menos el número 1 del ranking ATP, el cual ostenta Sinner desde las últimas 64 semanas.

La locura a la que aspira Alcaraz

Por si no fuera suficiente, Alcaraz tiene otro aliciente más de cara a la final de mañana, y no es otro que convertirse en el primer tenista de la historia en ganar el US Open sin perder ni un solo set durante el torneo. Antes, en otros majors, lo hicieron Rosewall, Nastase, Borg (x3), Federer (x2) y Nadal (x4).

Camino a la gran final

Por otra parte, repasamos las rondas y los rivales que han tenido que superar los dos mejores tenistas del planeta para alcanzar una nueva final de Grand Slam (sexta para Jannik y séptima para Carlos):

  • R1: Alcaraz - Opelka (3-0); Sinner - Kopriva (3-0)
  • R2: Alcaraz - Bellucci (3-0); Sinner - Popyrin (3-0)
  • R3: Alcaraz - Darderi (3-0); Sinner - Shapovalov (3-1)
  • 1/8: Alcaraz Rinderknech (3-0); Sinner - Bublik (3-0)
  • 1/4: Alcaraz - Lehecka (3-0); Sinner - Musetti (3-0)
  • SF: Alcaraz - Djokovic (3-0); Sinner - Aliassime (3-1)
  • F: Alcaraz vs Sinner

Hora y dónde ver la final del US Open en directo

La gran final del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará este domingo 7 de septiembre a las 20:00 (horario peninsular español) en la pista central Arthur Ashe y podrás seguirla en directo con el minuto a minuto y la última hora de la previa, la final y el resultado en la página web de Antena 3 Deportes.

