El entrenador de Daniil Medvedev: "La última vez que jugaron, Alcaraz le pateó el culo"

Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se miden hoy en una de las dos semifinales de Wimbledon y el ruso sabe que tendrá que cambiar mucho las cosas respecto al último enfrentamiento en la final de Indian Wells, donde el murciano arrolló al ruso en dos sets.

Gilles Cervara, entrenador de Daniil Medvedev, admitió que en aquella final Alcaraz "le pateó el culo" al tenista moscovita.

"Es un gran reto para nosotros. Daniel no es el favorito mañana y haremos todo lo que podamos para ganar al número uno del mundo. Va a ser difícil. Vamos a preparar este encuentro lo mejor que podamos para estar en la final del domingo", indicó Gilles Cervara.

"Es un gran jugador y va a ser difícil para nosotros. La última vez que jugaron, Alcaraz le pateó el culo, así que tendremos que ser mucho mejores", admitió el entrenador de Daniil Medvedev.

El anterior choque, previo a esa final en Indian Wells en la que Alcaraz solo se dejó cinco juegos, fue en la segunda ronda de Wimbledon 2021, donde un Alcaraz de 18 años perdió con claridad.

"Sí me acuerdo, pero era completamente diferente. Carlos era un jugador muy joven, así que no es comparable, pero claro que me acuerdo. Creo que era su primer año en el circuito, primer año en hierba. Creo que no fue un problema para Daniil, pero como he dicho era otro jugador, así que no puedo decir mucho más. Era posible imaginarse que llegaría a ser esto. Sí, por supuesto que lo era. Era posible porque ya podías ver que estaba creciendo y que tenía muchas armas. Era solo cuestión de tiempo y ese tiempo ha sido muy corto", indicó Gilles Cervara sobre la meteórica progresión de Alcaraz.

Para Medvedev, el de este viernes será su primer partido en la pista central este año, después de jugar cuatro de los cinco partidos anteriores en la pista 1 y el otro en una de las exteriores.

"Todo importa, así que puede ser importante (jugar en la central), pero cuando eres un gran jugador, cuando eres un campeón, tienes que estar listo para adaptarte a cualquier situación. Así que no hay que tomarse esto como un problema, sino como algo con lo que puedes lidiar", explicó el entrenador de Medvedev.

El ruso ha demostrado en los últimos años su capacidad de adaptación a todo tipo de superficies, después de ganar un Grand Slam en dura (US Open 2021), el Masters 1.000 de Roma este año y alcanzar ahora sus primeras semifinales en Wimbledon.

"No me sorprende, es uno de los mejores del mundo, así que los mejores del mundo son capaces de jugar en todos los sitios, de encontrar soluciones, de adaptarse a cualquier juego y Daniil tiene un tipo de juego con el que puede hacerlo", concluyó Gilles Cervara.