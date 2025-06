La frase de McEnroe que puso patas arriba al mundo del tenis: "Alcaraz y Sinner serían favoritos ante Nadal..."

En la previa de la que a la poste iba a ser la final más larga en la historia de Roland Garros, y la segunda en Grand Slam solo superada por Australia 2012, el célebre y extravagante John McEnroe puso patas arriba al mundo del tenis con unas declaraciones que se han hecho virales y que han generado un intenso debate en redes sociales.

El británico de 66 años y ganador de siete majors, se atrevió a comparar a Sinner y Alcaraz con Rafa Nadal, y no en un aspecto de juego concreto ni en un torneo en pista dura o sobre hierba, sino directamente en tierra batida y Roland Garros. Estas fueron las palabras del extenista.

"Sinner y Alcaraz serían favoritos ante Rafa Nadal a su máximo nivel en tierra..."

"Puede que suene una locura lo que voy a decir... pero tendríamos argumentos serios si decimos que Sinner y Alcaraz serían favoritos ante Rafa Nadal a su máximo nivel en tierra, y eso que Nadal ganó 14 veces el torneo, es como intentar ganar a Chris Evert en los 70 y en los 80 en tierra", dijo en TNT Sports con la legendaria extenista americana a su lado, ganadora de 18 Grand Slams y siete Roland Garros.

"El nivel de tenis es el más alto que he visto nunca"

Después quiso puntualizar que piensa que el italiano y el español no llegarán a las cifras de majors ganados del Big Three (20 Federer, 22 Nadal y 24 Djokovic): "¿Alguno de ellos ganará 20 o 24 Grand Slams? No, porque ese nivel es muy difícil de alcanzar. Pero con estos dos, es como mirar la NBA y decir que nadie podría ser mejor que Michael Jordan. El nivel del tenis ahora mismo es el más alto que he visto nunca"

Unas declaraciones tajantes del inglés que llamaron mucho la atención de los aficionados al tenis y que, en la mayoría de casos, generó una oleada de críticas hacia McEnroe. Eso sí, minutos después Alcaraz y Sinner brindaron un espectáculo que será recordado durante muchos años y que terminó con remontada y victoria del murciano en la final más larga en la historia del torneo: 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (2) en 5 horas y 29 minutos de juego.

Carlos defendió con éxito su título en París del año pasado, ganó su quinto Grand Slam (2x Wimbledon, 2x Roland Garros y US Open) y enlazó su quinta victoria consecutiva ante Jannik Sinner para ampliar aun más su balance positivo con el transalpino: 8-4.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com