Carlos Soria busca coronar el Manaslu a sus 86 años: "Su determinación es extraordinaria, es un alpinista de otro nivel"

En mayo de 2023 Carlos Soriase fracturaba la tibia en un desafortunado accidente a 7.700 metros de altura, justo antes de intentar alcanzar la cima del Dhaulagiri. Dos años después, el alpinista abulense ha regresado al Himalaya para tratar de escalar el Manaslu (8.163 metros) a sus 86 años. El Shisha Pangma (Tíbet) y el Dhaulagiri (Nepal), son los dos ochomiles que faltan en la lista de Soria para completar el ascenso de las 14 cumbres más altas del Planeta.

"Carlos llegará a Nepal este viernes", adelantó Mingma Sherpa, el presidente de la agencia Seven Summit Treks, que organiza la expedición. "Después irá al campamento base del Everest para aclimatar", añadió Mingma Sherpa.

A sus 86 años, "cuando a la mayoría de la gente le cuesta mantenerse erguida, su determinación es extraordinaria. Es un alpinista de otro nivel", reconoce Sherpa.

Soria, a por el récord de Yuichiro Miura

Si logra coronar el Manaslu, Carlos Soria se convertirá en la persona de mayor edad en ascender un ochomil, superando el récord que ahora sustenta el japonés Yuichiro Miura, que alcanzó el Everest con 80 años.

Su intento de llegar a la cumbre está programado para el 26 de septiembre. La expedición también tendrá un fuerte valor simbólico. El 26 de abril de 1975, Gerardo Blázquez y Jerónimo López alcanzaron la cima del Manaslu en la que fue la primera ascensión española a un ochomil. Soria formaba parte de aquella expedición, aunque solo llegó hasta los 7.000 metros.

Hasta el momento, el alpinista ha ascendido 12 de los 14 ochomiles. Solo le faltan el Dhaulagiri, en Nepal, y el Shisha Pangma, en el Tíbet.

El Dhaulagiri ha sido su gran asignatura pendiente. Desde 1998 ha intentado la montaña en 15 ocasiones sin éxito. En 2021 tuvo que abandonar en dos intentos, uno por la pandemia y otro por problemas de rodilla.

"Si Carlos triunfa en el Manaslu, aunque las probabilidades están en su contra, intentará de nuevo el Dhaulagiri. Pero si fracasa, podría marcar el fin de su carrera como montañero", admite Mingma Sherpa.

Soria es el único alpinista que ha escalado diez ochomiles después de cumplir 60 años. Entre sus marcas figuran el K2, que ascendió con 65 años; el Broad Peak, a los 68; el Makalu, a los 69; el Gasherbrum I, a los 70; el Manaslu, a los 71; el Kangchenjunga, a los 75; y el Annapurna, a los 77.

"A su edad, cuando muchos no pueden ni caminar erguidos, su determinación es extraordinaria. Ahora, mientras vuelve a poner la mira en Manaslu, el mundo de la escalada observa para ver si el octogenario superará aún más los límites de la resistencia humana", concluye Mingma Sherpa.

Los 12 ochomiles ascendidos por Carlos Soria

Nanga Parbat (8.125), Pakistán, 1990, 51 años

Gasherbrum II (8.035), China/Pakistán, 1994, 55 años

Cho Oyu (8.201), China/Nepal, 1999, 60 años

Everest (8.848), China/Nepal, 2001, 62 años

K2 (8.611), China/Pakistán, 2004, 65 años

Broad Peak (8.047), China/Pakistán, 2007, 68 años

Makalu (8.465), China/Nepal, 2008, 69 años

Gasherbrum I (8.068), China/Pakistán, 2009, 70 años

Manaslu (8.156), Nepal, 2010, 71 años

Lhotse (8.516), China/Nepal, 2011, 72 años

Kanchenjunga (8.586), Nepal, 2014,​ 75 años

Annapurna (8.091), Nepal, 2016, 77 años

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com