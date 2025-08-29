Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Baloncesto
Mundial
Ciclismo
Premier Padel 2024
Tenis
Deportes
Motor
Fútbol

Alpinismo

Carlos Soria busca coronar el Manaslu a sus 86 años: "Su determinación es extraordinaria, es un alpinista de otro nivel"

El alpinista abulense vuelve al Himalaya a sus 86 años con el sueño de coronar el Manaslu.

Imagen de archivo de Carlos Soria

Imagen de archivo de Carlos SoriaEfe

Publicidad

Antena 3 Deportes
Publicado:

En mayo de 2023 Carlos Soriase fracturaba la tibia en un desafortunado accidente a 7.700 metros de altura, justo antes de intentar alcanzar la cima del Dhaulagiri. Dos años después, el alpinista abulense ha regresado al Himalaya para tratar de escalar el Manaslu (8.163 metros) a sus 86 años. El Shisha Pangma (Tíbet) y el Dhaulagiri (Nepal), son los dos ochomiles que faltan en la lista de Soria para completar el ascenso de las 14 cumbres más altas del Planeta.

"Carlos llegará a Nepal este viernes", adelantó Mingma Sherpa, el presidente de la agencia Seven Summit Treks, que organiza la expedición. "Después irá al campamento base del Everest para aclimatar", añadió Mingma Sherpa.

A sus 86 años, "cuando a la mayoría de la gente le cuesta mantenerse erguida, su determinación es extraordinaria. Es un alpinista de otro nivel", reconoce Sherpa.

Soria, a por el récord de Yuichiro Miura

Si logra coronar el Manaslu, Carlos Soria se convertirá en la persona de mayor edad en ascender un ochomil, superando el récord que ahora sustenta el japonés Yuichiro Miura, que alcanzó el Everest con 80 años.

Su intento de llegar a la cumbre está programado para el 26 de septiembre. La expedición también tendrá un fuerte valor simbólico. El 26 de abril de 1975, Gerardo Blázquez y Jerónimo López alcanzaron la cima del Manaslu en la que fue la primera ascensión española a un ochomil. Soria formaba parte de aquella expedición, aunque solo llegó hasta los 7.000 metros.

Hasta el momento, el alpinista ha ascendido 12 de los 14 ochomiles. Solo le faltan el Dhaulagiri, en Nepal, y el Shisha Pangma, en el Tíbet.

El Dhaulagiri ha sido su gran asignatura pendiente. Desde 1998 ha intentado la montaña en 15 ocasiones sin éxito. En 2021 tuvo que abandonar en dos intentos, uno por la pandemia y otro por problemas de rodilla.

"Si Carlos triunfa en el Manaslu, aunque las probabilidades están en su contra, intentará de nuevo el Dhaulagiri. Pero si fracasa, podría marcar el fin de su carrera como montañero", admite Mingma Sherpa.

Soria es el único alpinista que ha escalado diez ochomiles después de cumplir 60 años. Entre sus marcas figuran el K2, que ascendió con 65 años; el Broad Peak, a los 68; el Makalu, a los 69; el Gasherbrum I, a los 70; el Manaslu, a los 71; el Kangchenjunga, a los 75; y el Annapurna, a los 77.

"A su edad, cuando muchos no pueden ni caminar erguidos, su determinación es extraordinaria. Ahora, mientras vuelve a poner la mira en Manaslu, el mundo de la escalada observa para ver si el octogenario superará aún más los límites de la resistencia humana", concluye Mingma Sherpa.

Los 12 ochomiles ascendidos por Carlos Soria

Nanga Parbat (8.125), Pakistán, 1990, 51 años

Gasherbrum II (8.035), China/Pakistán, 1994, 55 años

Cho Oyu (8.201), China/Nepal, 1999, 60 años

Everest (8.848), China/Nepal, 2001, 62 años

K2 (8.611), China/Pakistán, 2004, 65 años

Broad Peak (8.047), China/Pakistán, 2007, 68 años

Makalu (8.465), China/Nepal, 2008, 69 años

Gasherbrum I (8.068), China/Pakistán, 2009, 70 años

Manaslu (8.156), Nepal, 2010, 71 años

Lhotse (8.516), China/Nepal, 2011, 72 años

Kanchenjunga (8.586), Nepal, 2014,​ 75 años

Annapurna (8.091), Nepal, 2016, 77 años

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La lista de Luis de la Fuente ante Bulgaria y Turquía: regresan Carvajal y Rodri

Rodri y Carvajal en un partido de la Eurocopa 2024

Publicidad

Deportes

Rodri y Carvajal en un partido de la Eurocopa 2024

La lista de Luis de la Fuente ante Bulgaria y Turquía: regresan Carvajal y Rodri

Imagen de archivo de Carlos Soria

Carlos Soria busca coronar el Manaslu a sus 86 años: "Su determinación es extraordinaria, es un alpinista de otro nivel"

John McEnroe bromea con Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2024 en Berlín

El elogio de John McEnroe a Carlos Alcaraz: "Con 21 ó 22 años, es el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis"

Jannik Sinner saluda a Alexei Popyrin tras meterse en la tercera ronda del US Open
US Open

Jannik Sinner, sobre Alcaraz: "Vi su partido aquí y está jugando muy bien, casi no está cometiendo errores"

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League
Champoins League

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League

El trofeo de la Champions League en el Olympic Park de Múnich
Fútbol

Cambio histórico: la final de la Champions League se jugará a las 18:00 horas

A partir de esta temporada el partido decisivo del torneo se disputará antes con el objetivo de mejorar la experiencia global y ampliar la audiencia.

Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia
Fútbol

Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia

El futbolista de Gran Canaria ha sido campeón de la liga de Indonesia con el Persib Bandung, siendo elegido MVP de la competición y se ha convertido en la imagen de varias marcas del país.

Trofeo de la Champions League en el Forum Grimaldi

Sorteo Champions League fase liga 2025-26: Rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Chris Froome, tras sufrir una caída en el UAE Tour el pasado mes de febrero

Chris Froome, hospitalizado tras ser atropellado por un coche en Francia

Natalia Nagovitsyna, en una expedicion

Cancelan el rescate de Natalia Nagovitsyna en el Pico Pobeda: "No se ha detectado ninguna señal de vida"

Publicidad