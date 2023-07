Djokovic, tras meterse en semifinales de Wimbledon: "Sé que quieren ganarme, pero no ha pasado aún"

Novak Djokovic va camino de volver a hacer historia en el All England Club, está a dos pasos de ganar su octavo Wimbledon y elevar su número de grand slam a 24. El serbio se deshizo de Rublev en los cuartos de final y se metió por 12ª vez en unas semifinales de Wimbledon, un torneo en el que acumula 33 victorias consecutivas y no pierde desde el 12 de julio de 2017.

Es decir, hoy se cumplen seis años de la última derrota de Nole sobre la hierba de Wimbledon, fue ante Tomas Berdych en los cuartos de final. El de Belgrado se retirada por una lesión en el hombro y cedía ante el jugador checo, el último que fue capaz de hacer hincar la rodilla a Djokovic en Londres. Desde entonces, el serbio acumula una racha de 33 victorias consecutivas, lo que se traduce en cuatro títulos consecutivos y haberse metido en las semifinales del próximo viernes, donde se verá las caras con el italiano Jannik Sinner.

"Cualquier tenista quiere estar en una posición en la que el resto de tenistas quieren ganarte. Es un privilegio. La presión es parte de nuestro deporte, sin importar cuántos Grand Slams hayas ganado o cuantos años lleves. La presión está siempre que salto a la pista, especialmente aquí, en la central de Wimbledon", admitía Djokovic a pie de pista y tras doblegar a Rublev.

"Al mismo tiempo, me motiva, me inspira a conseguir todo con lo que sueño y a jugar mi mejor tenis. Sé que quieren ganarme, pero no ha pasado aún", aseguraba el serbio despertando las risas de la central del All England Club.

A dos pasos de su octavo Wimbledon y su 24º grand slam

Nole está a dos triunfos de su octavo Wimbledon, registro con el que empataría con Federer en lo alto del palmarés del major británico. De paso, el serbio igualó al helvético con 46 semifinales de grand slam a lo largo de su carrera. Números de leyenda en el tenis y el deporte.

Este miércoles se disputan los dos cuartos de final del otro lado del cuadro. Carlos Alcaraz se medirá al danés Holger Rune, mientras que Medvedev se verá las caras con Christopher Eubanks. El murciano busca estar por primera vez en las semifinales de Wimbledon, donde podría verse las caras ante el ruso Medvedev.

La pregunta que sigue sin respuesta es si algún tenista podrá frenar a Djokovic en su particular jardín, ese en que no pierde desde hace seis años y en el que ha levantado el título en siete ocasiones (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)*.

*En 2020 no se disputó el torneo de Wimbledon por la pandemia del covid-19.