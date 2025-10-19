Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El precio de la raqueta de oro que se llevó Sinner tras ganar el Six Kings Slam: ¡Alcaraz no le quitaba ojo!

La organización entregó al italiano una raqueta de oro que en 2024 se llevó Rafa Nadal ¿Cuánto dinero vale?

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025EFE

No sabemos si Jannik Sinner es el rey del tenis -entre él y Alcaraz está la cosa- pero este sábado se embolsó, por segundo año consecutivo, 6 millones de dólares (5'1 millones de euros) después de ganar tres partidos e imponerse con claridad a Alcaraz en la final del Six Kings Slam. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, el italiano se llevó un ostentoso regalo que el año pasado perteneció a Rafa Nadal.

Sinner... otros seis millones y una raqueta de oro

Ni un set cedió Jannik ante Tsitsipas, Djokovic ni Alcaraz, nadie pudo siquiera hacerle frente en Riad, y además de embolsarse 1'5 millones de dólares por participar, y seis en total por ganar el torneo, los organizadores del Six Kings Slam le premiaron con una ostentosa raqueta de oro que está valorada en 250.000 euros y que el año pasado la recibió Nadal como homenaje a pesar de caer ante Alcaraz y después ante Djokovic.

La raqueta fue objeto de todas las miradas, especialmente la de Carlos, que no podía quitarle el ojo como si fuese el juguete deseado de cualquier niño. La raqueta pesa tres kilos y está bañada en oro, lo que le aporta un valor de 250.000 euros, una cifra casi insignificante teniendo en cuenta que Sinner se embolsó seis millones como ganador. La raqueta, entregada por Turki Al Sheikh (asesor de la Corte Real saudí), es otro 'regalo' para embelesar y atraer las miradas de todo el planeta.

Así es el 'nuevo' tenis con la irrupción de los petrodólares, Sinner se ha llevado 12 millones de dólares y una raqueta de oro en apenas seis partidos, contando el Six Kings Slam del año pasado.

Envidia sana de Alcaraz por la raqueta: "A ver si me la dan algún día"

A Carlitos se le notaba la envidia sana por ese obsequio más que por el 'prestigio' de ganar el torneo de exhibición y los 4'5 millones de dólares extra por imponerse en la final. Es más, hace días reconoció a MARCA que sueña con tenerla (la raqueta): "Rafa Nadal se lo merecía, vamos a ver si me la dan a mí algún día porque es un bonito recuerdo, un bonito regalo... Veremos en un par de años, aunque está claro que es algo digno de muy pocos", recalcó.

Sinner, el que más dinero ha ganado en 2025

Por otra parte, el número 2 del mundo abandonará Riad como el tenista con más dinero ganado en 2025 después de embolsarse seis millones por los 1'5 de Carlos. En total, Sinner acumula 19.846.528 dólares; Alcaraz ha ganado esta temporada 17'5 millones de dólares.

Alcaraz vuelve a lo grande ante Fritz y jugará de nuevo la final del Six Kings Slam... ante Sinner (6-4 y 6-2)

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fritz en el Six Kings Slam

