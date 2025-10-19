La desesperación de Fernando Alonso tras el accidente en la sprint de Austin: "Me da igual... me lo tomo a risa"

Suerte, lo que se dice suerte, no está teniendo Fernando Alonso en lo que llevamos de temporada... El piloto de 44 años clasificó sexto en la sprint del GP de Austin y, después, tras una gran salida en la minicarrera llegó a ponerse segundo antes de que Hulkenberg chocara contra su Aston Martin y dejara fuera del combate a 'Magic' en un accidente que también supuso el abandono de Norris y Piastri. Todos KO... menos el alemán, que a priori fue el causante de la colisión.

La prueba la ganó Max Verstappen, que sigue recortando a los McLaren en el Mundial, por delante de Russell y Sainz (3º), quien aprovechó los tres abandonos y sumó su segundo podio en Williams (uno en carrera y otro en sprint).

Alonso salía segundo de la curva cuando Hulkenberg chocó contra su Aston

Todo ocurrió en la salida, donde Hulkenberg pareció pasarse de frenada y embistió a Piastri, quien a su vez se llevó por delante a Norris. El australiano también cerró demasiado pronto a Nico, que veía por el rabillo del ojo a Fernando por su izquierda y que sin apenas espacio y tras tocar a Piastri trompeó e impactó fuertemente contra la parte trasera del Aston Martin, que en ese momento y por posición estaba saliendo de la curva en segunda posición, solo por detrás de Verstappen. Sin embargo, el AM25 estaba seriamente dañado y enseguida se quedó parado, siendo Russell y Sainz los que persiguieron a Max. Los tres coches abandonaron, menos Hulkenberg. Después, Ocon y Stroll también quedaron fuera tras un error del canadiense en la frenada de la curva 1, movimiento que le valió 5 posiciones de sanción en la carrera (partirá último).

Alonso, desesperado

Alonso, con 36 puntos en el Mundial de pilotos, habría sumado una buena cantidad el sábado si no hubiera sido por el accidente, y eso que según las simulaciones el Aston es el tercer peor coche del fin de semana. Una concatenación de sucesos que tiene desesperado al asturiano, el cual entiende que esta temporada nada le sale de cara: "¿El medidor de suerte de este año? Línea plana. Recargando para 2026", llegó a publicar en sus redes sociales adjuntando una imagen de la salida.

"Hay que tomarlo a risa, siempre pasan cosas cuando salimos sextos, cuando salimos 15º no pasa nada... ¿La qualy? Me da igual"

Así se mostró con la prensa tras bajarse del Aston Martin en la primera vuelta: "Tienes que tener esa pizca de suerte que lógicamente hoy saliendo sextos sabíamos que no íbamos a tener (ironía). Siempre nos pasa todo cuando salimos sextos y regalamos las posiciones a los demás y cuando salimos el 15º y no tenemos nada que hacer en la carrera no pasa nada. Ya estoy acostumbrado, hay que tomarlo a risa", explicó.

En la carrera partirá 10º

Y cuando le preguntaron sobre las expectativas que tenía para la clasificación (fue después de la sprint y terminó décimo), el de Oviedo no pudo contestar otra cosa que "Da igual... Hicimos ayer una crono excepcional con el octavo coche según las simulaciones. Salíamos sextos y hoy lógicamente tenían que pasar cosas en la primera curva y por supuesto a nosotros... Encima el coche está dañado", sentenció.

Parrilla para la carrera

Alonso partirá décimo esta noche en Austin, justo por detrás de Sainz y seguido de Hulkenberg... Sumar algún punto es el objetivo, veremos si el Aston Martin y los sucesos de carrera se lo permiten. Su compatriota Carlos Sainz aspira a lo mismo, aunque el Williams este fin de semana parece ir mejor que el bólido verde. No obstante, los focos están en la guerra a tres entre Verstappen (1º), Norris (2º) y Piastri (6º). A falta de la carrera de hoy, el Mundial está así: 1º Piastri (336 puntos), 2º Norris (314) y Verstappen 3º (281). Por delante restan seis carreras y otras dos sprint (Catar y Brasil).

