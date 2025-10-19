Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Getafe - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Los de Xabi visitan el siempre complicado Coliseum con el objetivo de afrontar el Clásico como líder. Consulta el horario, las alineaciones y dónde ver el partido de la jornada 9 de Liga.

Camavinga y Luis Milla

Camavinga y Luis Milla EFE

El Real Madrid afronta la novena jornada liguera con la presión de ganar para asegurarse llegar al primer Clásico de la temporada en el Bernabéu como líder de Liga. Su inmediato perseguidor, el Barça, salvó dos puntos este sábado en el minuto 93 tras un gol de Araujo que tumbó a un gran Girona en Montjuic (2-1).

El equipo de Flick, que fue expulsado en la recta final por protestar el añadido y celebró el gol de Araujo con un corte de mangas, durmió como líder este sábado por un punto de diferencia con los madridistas (22 a 21). El Geta, por su parte, a pesar de que empezó con tres victorias en los cuatro primeros partidos, se ha ido deshinchando en las últimas semanas y enlaza cuatro duelos seguidos sin hacerse con los tres puntos.

En cuanto a las ausencias, los blancos no podrán contar con Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy y Ceballos. En el equipo de Bordalás no hay bajas, solo Neyou y Abqar son duda.

Alineaciones de Getafe y Real Madrid

Estas son las posibles alineaciones de ambos equipos para el duelo de hoy:

  • Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar o Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico; Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Mayoral.
  • Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Militao, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el partido

El partido de la jornada 9 de LaLiga entre Getafe y Real Madrid se disputará este domingo 19 de octubre a las 21:00 en el Coliseum Alfonso Pérez, un encuentro que podrás seguir en directo con la retransmisión y la última hora aquí, en la web de Antena 3 Deportes.

Sinner y Alcaraz posan tras la final del Six Kings Slam

Sinner vuelve a su mejor nivel ante Alcaraz, revalida el Six Kings Slam y se va de Riad envuelto en millones (6-2 y 6-4)

Ronald Araújo celebra su gol ante el Girona (2-1)

Araújo salva a un Barça mediocre en el 93' y mete presión al Madrid (2-1)

Sandra Peña
Homenaje Betis

El emotivo homenaje del Betis a Sandra Peña, la menor que se suicidó en Sevilla: "Hoy es diferente..."

Foto de archivo de un balón de fútbol
Málaga

Un futbolista juvenil le arranca parte de un dedo a otro de un mordisco en pleno partido en Málaga

El piloto Jorge Brandao
Tragedia

Muere el piloto Jorge Brandao tras chocar contra una duna en la última etapa del Rally de Marruecos

El portugués sufrió un grave accidente en la última etapa y a falta de 2 kilómetros para el final. Soñaba con participar en solitario en la próxima edición del Dakar.

Fernando Alonso atiende a los medios antes del GP de Austin
Fórmula 1

El mensaje de Fernando Alonso a Norris y Piastri: "Si yo liderara el Mundial con el mejor coche... no pierdo el título"

El asturiano cree que el campeonato está entre Norris y Piastri, pero ni mucho menos descarta completamente a Verstappen.

Begoña Alday

Begoña Alday: del Ártico a la Antártida, la mujer que desafía los límites del deporte

Manu Vilaseca en su última carrera, donde se le aprecia el cuerpo girado

Manuela Vilaseca rompe el récord de la Triple Corona: tres carreras de más de 300km... en las que sufrió alucinaciones

Hansi Flick durante un entrenamiento con el Barça

Hansi Flick 'estalla' contra la prensa por 'el caso Lamine': "Es una mierda, ese rumor es basura..."

