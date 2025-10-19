Getafe - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

El Real Madrid afronta la novena jornada liguera con la presión de ganar para asegurarse llegar al primer Clásico de la temporada en el Bernabéu como líder de Liga. Su inmediato perseguidor, el Barça, salvó dos puntos este sábado en el minuto 93 tras un gol de Araujo que tumbó a un gran Girona en Montjuic (2-1).

El equipo de Flick, que fue expulsado en la recta final por protestar el añadido y celebró el gol de Araujo con un corte de mangas, durmió como líder este sábado por un punto de diferencia con los madridistas (22 a 21). El Geta, por su parte, a pesar de que empezó con tres victorias en los cuatro primeros partidos, se ha ido deshinchando en las últimas semanas y enlaza cuatro duelos seguidos sin hacerse con los tres puntos.

En cuanto a las ausencias, los blancos no podrán contar con Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy y Ceballos. En el equipo de Bordalás no hay bajas, solo Neyou y Abqar son duda.

Alineaciones de Getafe y Real Madrid

Estas son las posibles alineaciones de ambos equipos para el duelo de hoy:

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar o Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico; Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Mayoral.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Militao, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el partido

El partido de la jornada 9 de LaLiga entre Getafe y Real Madrid se disputará este domingo 19 de octubre a las 21:00 en el Coliseum Alfonso Pérez, un encuentro que podrás seguir en directo con la retransmisión y la última hora aquí, en la web de Antena 3 Deportes.

