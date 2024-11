La carrera de Rafa Nadal: de niño al mito del tenis que cambió la historia del deporte español

Nadal estuvo presente físicamente en el Martín Carpena, pero su figura y su legado también quisieron ser homenajeados en otros rincones del mundo, y no muy lejos de España... Junto a la Torre Eiffel y de una forma espectacular, Francia quiso acordarse de Rafa Nadal en la despedida del balear, y es que de los 22 Grand Slam que consiguió el tenista español durante su carrera, 14 los ganó en la pista central de Roland Garros.

Se despide el tenista y nace el mito

La leyenda española y su ejemplo, como deportista y como persona, ha sido nuestra buena noticia en este 20 de noviembre de 2024. Su imagen ha aparecido hoy en las portadas de los principales periódicos de todo el mundo, se despide el tenista y nace el mito del Rafa Nadal eterno, el que para la mayoría es el mejor deportista español de todos los tiempos. Esta pasada noche en Málaga disputó su último partido, y su despedida se vivió con una enorme emoción.

El Martín Carpena acogió el adiós de un tenista que dio carpetazo a su carrera con un palmarés abrumador, fue una despedida nostálgica, emotiva y con muchas muestras de cariño y respeto por parte de compañeros y amigos. Tras 20 años se va con la certeza de haber cambiado el tenis y el deporte español.

Alegría, emoción, dignas derrotas y, sobre todo, muchos valores

"Evidentemente llegará un momento en el que todo esto se acabará, tiene fecha de caducidad", dijo hace unos meses, y sí, esa fecha llegó este martes 19 de noviembre. Fue hace unas semanas cuando anunció su decisión, un adiós que le costó mucho, a él y a miles de aficionados, pero insistimos, es 'nuestra' buena noticia por todos esos años en los que nos ha regalado alegría, emoción, dignas derrotas y, sobre todo, muchos valores.

Y no, no jugaba contra rivales -que él mismo se encargó de repetir que le ayudaron a ser mejor- sino que lo hacía contra sí mismo, contra sus lesiones y dolores. Llegó siendo un niño y se marcha un hombre que no parece humano, siempre se dijo que era una máquina. El número de títulos y victorias da vértigo, aunque todos lo resumimos es uno: es el mejor deportista de nuestra historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com