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Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: Horario y dónde ver los dieciseisavos del Masters de Miami en directo

El número 1 del mundo afronta una prueba complicada ante el estadounidense Korda en busca de un billete para octavos. Consulta el horario y dónde ver el partido de 1/16 del Masters de Miami.

Alcaraz durante el partido ante Fonseca en Miami

Alcaraz durante el partido ante Fonseca en MiamiReuters

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Sebastian Korda, 36º de la ATP, será el próximo rival de Carlos Alcaraz en los 1/16 del Masters de Miami, torneo en el que el murciano ya sumará puntos tras haber superado su debut ante Fonseca, algo que no fue capaz de hacer el año pasado ante Goffin.

El cabeza de serie número 1 del torneo se deshizo este sábado de Joao Fonseca por un doble 6-4 en el primer enfrentamiento oficial entre ambos, lo que ha permitido al de El Palmar poder confirmar que marchará de Miami sumando puntos.

Alcaraz no pagó la dura derrota ante Medvedev en semifinales de Indian Wells (3-6 y 6-7) -dejó el récord de 2026 en 16-0- y fue capaz de sobreponerse a un debut muy complicado ante Fonseca, donde fue suficiente un break en cada set para tumbar a la promesa del tenis.

Alcaraz 4-1 Korda

Korda, a su vez, superó sin dificultad al argentino Ugo Carabelli (6-0 y 6-3) para clasificarse a la tercera ronda de Miami y medirse por sexta vez a Carlos Alcaraz, rival al que solo ha sido capaz de ganar en una ocasión (1/16 del Masters de Montecarlo 2022). En los otros cuatro enfrentamientos Korda, además de perder, no ha sido capaz ni de robarle un set al tenista de El Palmar.

Landaluce o Khachanov en unos hipotéticos octavos

El número 1 del mundo no ha tenido mucha suerte con el sorteo pese a ser el primer cabeza de serie, el enfrentarse a Fonseca (39º) en su debut, y encontrarse a Korda (36º) en 3º ronda evidencia la dificultad que afronta el murciano en este torneo, donde podría enfrentarse a Landaluce o Khachanov en octavos de final.

Horario y dónde ver el partido

El partido de 1/16 de final del Masters de Miami entre Alcaraz y Korda se disputará este domingo 22 de marzo en un horario todavía por confirmar. Recuerda que puedes seguir en directo todas las noticias y la última hora del Masters de Miami en la web de Antena 3 Deportes.

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