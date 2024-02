Carlos Alcaraz sale en defensa de Rafa Nadal tras su polémica sobre Arabia Saudí

Carlos Alcaraz ha salido en defensa de Rafa Nadal, quien recientemente se convirtió en embajador de la Federación Saudí de Tenis(STF): el murciano opina que es positivo que el deporte que ambos practican llegue a más países.

En una rueda de prensa ofrecida en Buenos Aires con motivo de su participación en el IEB+ Argentina Open, donde defiende la corona conseguida en 2023, el número 2 del mundo fue preguntado por las críticas recibidas por el 22 veces campeón de Grand Slam tras asociarse con el país árabe.

"He escuchado algunas críticas, pero Rafa ha decidido firmar como embajador. A mí, personalmente, no me parece mal..."

"He escuchado algunas críticas, pero Rafa ha decidido firmar como embajador. A mí, personalmente, no me parece mal... Embajador del tenis si no he entendido mal. Es un país que se está desarrollando, abriendo al mundo del deporte y qué mejor que Rafa se meta ahí para abrir a lugares donde no se jugaba nunca. Nosotros, los jugadores, intentamos atraer más gente para que vea tenis", opinó el campeón del US Open 2022 y de Wimbledon 2023.

Carlitos cree que "es bueno para el tenis que haya más sedes": "Yo creo que Arabia es un país que está muy evolucionando muy rápido en todos los sentidos y en el mundo del deporte esta habiendo un montón de eventos. Creo que es bueno para el deporte en general".

El pasado 15 de enero, Nadal fue anunciado como embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF) "como parte de un compromiso a largo plazo para ayudar al crecimiento de este deporte e inspirar a una nueva generación de atletas en Arabia Saudí".

El exnúmero 1 del mundo fue muy cuestionado por este acuerdo, entre otras cuestiones, por la cuestionada política de derechos humanos en Arabia Saudí.

Los Juegos por encima de Roland Garros

En el ámbito deportivo, Alcaraz ha reconocido que le gustaría "el título olímpico" en París 2024 por delante de Roland Garros: "Para mí es un sueño llevarme (el título) para mi país, creo que el oro es una de las cosas más grandes que hay en el deporte".

Eso sí, Roland Garros es un torneo que le haría "muchísima ilusión" ganar: "Esperemos mejorar ese resultado (semifinales). No siento que deba ganarlo o tenga esa espinita clavada por no ganarlo aún. Es un torneo muy bonito, muy especial para todos los españoles y sería un sueño ganarlo. Pero para mí es como cualquier otro Grand Slam".

Djokovic y Sinner, los rivales a batir

Al analizar el actual panorama en el circuito ATP, Alcaraz reconoce asimismo que el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner, reciente ganador del Open de Australia, "son los rivales a batir" tanto para él como para todo el mundo.

"Al final, todos los partidos son duros, todos los rivales te pueden complicar el partido. Zverev, por ejemplo, es un rival que lo tengo muy en cuenta, pero sí es cierto que Djokovic y Sinner para mí están en el top", ha reseñado el tenista de El Palmar de 20 años.

