La imagen que deja en shock al US Open: Djokovic vomitando varias veces en pleno partido

Nueva York presenció lo nunca visto. Novak Djokovic, 24 veces ganador de Grand Slam, cayó por primera vez en su carrera en la primera ronda del US Open. Lo hizo ante el argentino Mariano Navone (49º) en cinco sets, 4h40 de juego y una tortura física en la que el serbio se mareó, vomitó en pista en varias ocasiones y llegó a emocionarse en pleno partido.

Djokovic vomitó hasta en tres ocasiones

El ganador de tres US Open mostró una imagen tremendamente preocupante, ya no por la inesperada derrota en su debut, sino por la respuesta de su cuerpo: fatigado, mareado y vomitando en varias ocasiones. Su desgaste era tal que llegó a desplomarse en el suelo, aunque no es una imagen tan rara en el balcánico, y más después de intercambios largos.

Tampoco es la primera vez que Djokovic vomita en un partido, pero lo visto esta madrugada en Nueva York dejó en shock a la Arthur Ashe. No fue una sino hasta tres veces, y prácticamente en medio de los puntos.

Un partido extremadamente duro

El partido no pudo ser más duro en cuanto a la exigencia física. En juego entraron muchos factores, la inactividad de Nole (apenas tres partidos en mes y medio) y la garra y el hambre de Navone, que como buen argentino puso al límite al mejor de todos los tiempos. Mariano se llevó el primer set tras 75 minutos en un apretado tie-break, pero la reacción del de Belgrado fue la esperada: se impuso en los dos siguientes parciales (5-7 y 4-6), pero ya se rozaban las tres horas y media y en el tercer set ya empezó el triste 'show': mareos, vómitos y un cansancio extremo. Su K.O fue tan brutal que perdió el cuarto set por 6-2 y el quinto y definitivo por un 6-1.

"Los vómitos es un problema serio"

Nole llegó incluso a emocionarse en pista al verse completamente impotente en cuanto a su estado físico. "Ha sido evidente que me encontraba fatal en la pista. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente durante todos los partidos de este año. Los vómitos es un problema serio. Después, todo mi cuerpo empieza básicamente a venirse abajo, con calambres y dolor. Al final, la espalda dijo basta, también el hombro, y no pude cerrar el partido", explicó tras perder en una primera ronda de Grand Slam por primera vez desde el Open de Australia 2006.

"No sé hasta dónde puedo llegar si sigo así..."

El tenista de 39 años dejó unas palabras que preocupan y mucho al mundo del deporte: "Estoy intentando averiguar realmente qué está pasando y hasta dónde puedo llegar si sigo así".

Por supuesto, esta derrota es la peor del balcánico en el US Open, donde su peor resultado es una tercera ronda en 2005, 2006 y recientemente en 2024. Nole cierra los Slams en 2026 con final en Australia, tercera ronda en Roland Garros, semifinal en Wimbledon y primera ronda en Nueva York. Ya son tres años completos sin ganar un grande (US Open 2023), la peor racha de su carrera. Preocupación y, sobre todo, mucha incertidumbre guarda el futuro para el mejor tenista de la historia, que cada vez está más lejos de soñar con ganar otro gran título.