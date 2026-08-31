Brasil lanza una operación contra futbolistas por una trama de tráfico de drogas y armas

La Policía ha desplegado registros en cuatro estados brasileños dentro de una investigación sobre una supuesta organización criminal. El jugador del Vasco da Gama David Corrêa fue uno de los objetivos y Renyer Oliveira terminó detenido por desacato.

El fútbol brasileño se ha visto sacudido por una importante operación policial contra una supuesta trama dedicada al tráfico de drogas y armas con ramificaciones en diferentes estados del país y en la que las autoridades investigan la posible implicación de futbolistas y agentes.

La operación, bautizada como 'A Tropa', contempla el cumplimiento de cuatro órdenes de prisión temporal y 15 registros en diferentes direcciones de los estados de Espírito Santo, Goiás y Río de Janeiro, además del Distrito Federal de Brasília.

DVD, estrella del Vasco da Gama

Entre los nombres relacionados con las diligencias aparece David Corrêa da Fonseca, conocido como DVD, delantero del Vasco da Gama y uno de los objetivos de la operación, según informa el diario brasileño O Globo.

Los agentes registraron la vivienda del futbolista en Río de Janeiro, donde se incautaron de teléfonos móviles y diferente documentación.

Posteriormente, la Policía se desplazó hasta el centro de entrenamiento del Vasco da Gama para ejecutar otra de las órdenes de registro relacionadas con la investigación.

Renyer Oliveira, detenido por desacato

Otro de los futbolistas que aparece relacionado con el operativo es Renyer Oliveira, formado en las categorías inferiores del Santos y actualmente jugador del Azuriz, en el estado de Paraná.

Según informa el portal brasileño G1, Renyer fue detenido por desacato durante el desarrollo de las diligencias policiales.

La detención se produjo, por tanto, durante el operativo y por ese supuesto desacato, mientras continúa la investigación sobre la presunta organización criminal.

Una trama con presencia en varios estados

La Policía Civil de Río de Janeiro explicó que la operación investiga a un grupo supuestamente relacionado con el tráfico de drogas y armas.

Las autoridades apuntan además a que los investigados tendrían "vínculos con una facción criminal".

Según la Policía, la "organización criminal" cuenta "con ramificaciones en diferentes estados" del país, circunstancia que ha obligado a desarrollar una operación coordinada entre las Policías Civiles de varios territorios brasileños.

Las actuaciones se han desplegado simultáneamente en diferentes puntos del país para ejecutar las órdenes judiciales y recopilar material que pueda resultar relevante para la investigación.

Registro en las instalaciones del Vasco da Gama

Uno de los puntos que mayor repercusión ha generado en Brasil ha sido la presencia policial en el centro de entrenamiento del Vasco da Gama, uno de los clubes históricos del fútbol brasileño.

Después de registrar la residencia de David Corrêa y hacerse con teléfonos móviles y documentos, los agentes se desplazaron hasta las instalaciones deportivas del club para cumplir una de las órdenes de registro.

Por el momento, el Vasco da Gama no se ha pronunciado sobre la actuación policial en su centro de entrenamiento ni sobre la situación de su futbolista.

La operación llega además en un momento deportivo importante para el equipo brasileño, que la próxima semana tiene previsto disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Bogotá.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, las autoridades no han detallado el grado concreto de supuesta participación que atribuyen a cada uno de los futbolistas relacionados con las diligencias.