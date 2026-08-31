El fútbol español se vuelca con Ceuta: Cádiz y Valladolid también muestran su apoyo

El apoyo a Ceuta continúa haciéndose visible en el fútbol español. Esta vez, el gesto llegó desde Cádiz, una ciudad especialmente vinculada a la ciudad autónoma por su cercanía geográfica y por los estrechos lazos existentes entre ambas poblaciones.

Antes del encuentro de LaLiga Hypermotion entre el Cádiz CF y el Real Valladolid en el JP Financial Estadio, los futbolistas de ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con camisetas de apoyo a Ceuta y a los ceutíes.

El partido arrancó prácticamente a la misma hora que el encuentro que la AD Ceuta FC disputaba en el Estadi Mallorca Son Moix y los dos equipos quisieron aprovechar los instantes previos al pitido inicial para mostrar públicamente su respaldo.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"

Los jugadores del Cádiz lucieron una camiseta similar a la que habían vestido los futbolistas de la AD Ceuta FC la pasada semana en el Alfonso Murube.

En ella podía leerse el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', acompañado por las banderas de España y de Ceuta.

Una frase que se ha repetido durante las últimas semanas en diferentes muestras de apoyo a la ciudad autónoma.

El gesto cobra además especial significado por la buena relación existente entre Cádiz y Ceuta, tanto a nivel institucional como entre ambos clubes y sus respectivas aficiones.

El Valladolid también se suma

El Real Valladolid quiso participar igualmente en el reconocimiento. Los futbolistas pucelanos aparecieron sobre el césped con otra camiseta en la que podía leerse 'Estamos con Ceuta y los ceutíes'.

De esta forma, los dos equipos convirtieron los prolegómenos del encuentro en una muestra conjunta de respaldo a la ciudad autónoma.

Cádiz y Valladolid son además dos de los rivales de la AD Ceuta FC esta temporada en Segunda División, por lo que ambos tendrán que visitar el Alfonso Murube a lo largo del campeonato.

Dos gestos que refuerzan las muestras de apoyo recibidas por Ceuta durante los últimos días y que dejaron una de las imágenes más destacadas de la jornada en LaLiga Hypermotion.