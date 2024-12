Carlos Alcaraz, con 'Los pies en la tierra': "Hoy estoy rodeado de los ídolos que tenía"

El tenista murciano Carlos Alcaraz inauguró este viernes la exposición 'Los pies en la tierra', en la que se hace repaso a su carrera y que se podrá visitar desde este sábado y hasta el 15 de febrero en la Cárcel Vieja de Murcia, y reconoció que de niño no esperaba lograr los éxitos ya alcanzados y estar "rodeado de los ídolos que tenía".

A través de los ojos de Alcaraz haremos un recorrido por su vida personal y profesional para concienciarnos de lo importante que es esa etapa llamada infancia. La expo reúne objetos que marcan su historia, como las zapatillas con las que levantó sus primeros títulos. Todo lo que se ha reunido aquí está pegado a días inolvidables: trofeos, equipaciones… incluso parte de la red de Wimbledon donde Carlitos hizo historia en 2023.

El jugador de El Palmar, de 21 años, ganador ya de cuatro Grand Slam -dos Wimbledon, un Roland Garros y un Abierto de Estados Unidos-, y que es el número 3 del mundo tras haber sido el 1, acudió a dicha inauguración que arrancó con una presentación en la que se proyectó un vídeo con imágenes suyas de niño.

La muestra, montada por la Fundación Alcaraz, se podrá visitar durante un par de meses en la capital del Segura y, además de exhibir los trofeos ganados por el palmareño, las indumentarias utilizadas y fotos y objetos ilustrativos, ofrece a quienes acudan a la Cárcel Vieja la posibilidad de participar en juegos interactivos.

"Mi infancia la recuerdo como una etapa muy bonita"

"Éste es un proyecto muy importante. Puedo ver la alegría de muchos jóvenes que se me acercan y quería aportar mi ayuda y eso para mí es especial", comentó Alcaraz durante el acto.

"Mi infancia la recuerdo como una etapa muy bonita. Sigo teniendo los amigos que hice y mi grupo era de la Sociedad Club de Campo de El Palmar. Vivía feliz y en un entorno cariñoso, sin grandes lujos pero hoy sé que las pequeñas cosas marcan la diferencia. No necesitaba más para ser feliz", abundó el tenista.

"Era un crío con sueños, como todos. Los perseguí y hoy estoy rodeado de los ídolos que tenía. No me creería lo que ya he conseguido", apostilló.

Una exposición con la que se quiere remarcar la importancia de la igualdad de oportunidades en la infancia. Y es que, como a cualquier niño, al tenista de El Palmar también le marcó esa época. Con los pies bien pegados a su tierra, así es Carlos Alcaraz; porque es importante no olvidar de dónde venimos.

